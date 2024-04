Mort de Laurent Cantet, réalisateur de la Palme d'or 2008 "Entre les murs"

Laurent Cantet est "mort ce matin à Paris de maladie" a annoncé son agente Isabelle de la Patellière à l’AFP ce jeudi 25 avril 2024. Le réalisateur de "Entre les murs" avait 63 ans.

Laurent Cantet est mort à 63 ans

Plus fort que Clint Eastwood, James Gray ou encore Steven Soderbergh, Laurent Cantet l'avait été selon le jury du Festival de Cannes 2008 avec Entre les murs. Récompensé de la Palme d'or, le film avait permis à son auteur d'obtenir son plus gros succès, attirant plus d'1,5 million de spectateurs avec son long-métrage quasi-documentaire sur un professeur de français d’une classe de 4e d'un collège du 20e arrondissement de Paris. Alors qu'il préparait actuellement son dixième long-métrage, L'Apprenti, le cinéaste est mort, a annoncé son agent à l'AFP ce jeudi 25 avril 2024.

Entre les murs ©Haut et Court

Âgé de 63 ans, Laurent Cantet laisse derrière lui la filmographie d'un réalisateur engagé. Formé à l'IDHEC en 1984, où il croise Dominik Moll, Vincent Dietschy ou encore Gilles Marchand, il réalise son premier long-métrage pour le cinéma en 2000 avec Ressources humaines. Un drame social qui mettait en avant les ouvriers d'une usine en Normandie sur le point de se faire licencier. Après cela, Laurent Canter propose L'Emploi du temps (2001), sur un consultant en entreprise qui cache à son épouse qu'il a perdu son emploi. L'occasion pour le réalisateur de collaborer au scénario avec Robin Campillo (120 Battements par minute), qu'il retrouve ensuite pour l'écriture de la comédie dramatique Vers le sud (2005) et d'Entre les murs (2008).

Le succès d'Entre les murs

Tiré du livre éponyme de François Bégaudeau (également au scénario et à l'écran), le film offre à Laurent Cantet une reconnaissance mondiale et un succès inattendu pour un tel film. En dépit de ce succès, il faut attendre quatre ans avant de revoir Laurent Cantet avec Foxfire (2012), drame historique sur un gang de jeunes filles aux États-Unis en 1955. Il enchaîne par la suite avec Retour à Ithaque (2014) et L'Atelier (2017) avant de proposer en 2021 Arthur Rambo avec Rabah Nait Oufella, tiré d'un fait divers sur un écrivain qui voit ressurgir d'anciens commentaires homophobes et antisémites qu'il a tenus sur les réseaux sociaux.

Malade et enchaînant les séances de chimiothérapie (d'après Libération), Laurent Cantet était en cours de repérages pour son prochain film, L'Apprenti, qui devait sortir en 2025.