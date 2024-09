Mort de Maggie Smith, éternelle professeure McGonagall dans Harry Potter

L'actrice Maggie Smith, connue pour ses rôles dans la saga Harry Potter et la série Downton Abbey, est morte ce 27 septembre 2024 à 89 ans. La comédienne a eu une carrière impressionnante marqué par des récompenses prestigieuses.

Maggie Smith est morte à 89 ans

Maggie Smith était de ces actrices britanniques à la carrière plus qu'imposante. Un visage rendu mythique par sa présence dans de nombreux films cultes et séries à succès. Pour beaucoup, c'est la professeure Minerva McGonagall dans la saga Harry Potter (2001-2011) qui vient de s'en aller ce 27 septembre 2024 à 89 ans. Pour d'autre, elle restera la comtesse Violet Crawley dans Downton Abbey. Un rôle qu'elle avait tenu aussi bien à la télévision (2010-2015) qu'au cinéma, avec deux films sortis en 2019 et 2022.

C'est dans un communiqué fourni à la BBC (via Variety) que la nouvelle de la mort de l'actrice est tombée. Ses fils, Toby Stephens et Chris Larkin, ont ainsi déclaré :

C’est avec une grande tristesse que nous devons annoncer le décès de Dame Maggie Smith. Elle est morte paisiblement à l’hôpital tôt ce matin, vendredi 27 septembre. C’était une personne très réservée, elle était avec ses amis et sa famille à la fin de sa vie. Elle laisse derrière elle deux fils et cinq petits-enfants aimants qui sont dévastés par la perte de leur mère et grand-mère extraordinaires.

Une grande carrière avant la saga Harry Potter

Sa carrière, Maggie Smith l'a menée dès les années 1950 au théâtre, notamment dans des pièces de Shakespeare. C'est davantage dans les années 1960 que la comédienne s'est illustrée au cinéma aux côtés de cinéastes de renom. Joseph L. Mankiewicz l'a dirigé en 1967 pour Guêpier pour trois abeilles, avant que George Cukor (Voyages avec ma tante en 1972) ou encore Alan J. Pakula (Love and Pain and the Whole Damn Thing en 1973) ne fassent de même. Elle a également fait partie de la belle distribution de Mort sur le Nil (1978), adaptation d'Agatha Christie mettant en scène le célèbre détective Hercule Poirot.

Maggie Smith dans Hook ©Amblin Entertainment

Pour autant, la célébrité de Maggie Smith auprès du grand public est apparue plus tard, souvent dans des seconds rôles d'œuvres des années 1990 ancrées dans la culture populaire. Elle interpréta ainsi Wendy grand-mère dans Hook ou la Revanche du Capitaine Crochet (1991) de Steven Spielberg, avant d'être la Mère Supérieure de Sister Act (1992) et sa suite (1993). Après cela, la saga Harry Potter l'a rendue toujours plus iconique. Dès 2001 dans Harry Potter à l'école des sorciers, elle est devenue Minerva McGonagall, cette professeure attentionnée de Poudlard présente dans six autres films.

L'importance de Downton Abbey et des récompenses majeures

Sa présence dans ces longs-métrages reste secondaire, mais marquante pour le public. C'est néanmoins sur le petit écran que Maggie Smith a eu son autre rôle culte, avec Downton Abbey. Entre 2010 et 2015, l'actrice est apparue dans 52 épisodes de la série britannique en tant que comtesse douairière de Grantham, Lady Violet Crawley. Un rôle qui lui a valu de remporter deux Emmy Awards consécutifs en 2011 et 2012.

Parmi ses nombreuses récompenses, ajoutons son Oscar de Meilleure actrice pour Les Belles Années de miss Brodie en 1970, celui de la Meilleure actrice dans un second rôle pour California Hôtel en 1979, son Golden Globe de la Meilleure actrice dans un second rôle pour Chambre avec vue en 1987, et celui de la Meilleure actrice dans un second rôle dans une série pour Downton Abbey en 2013, ainsi qu'un Tony Awards de la Meilleure actrice dans une pièce pour Lettice and Lovage en 1990. Maggie Smith est à ce jour une des rares actrices à avoir remporté ces trois récompenses.