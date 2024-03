Mort de Richard Lewis : l'hommage de Larry David et d'Hollywood

Humoriste et comédien américain légendaire, Richard Lewis est décédé le 27 février 2024 à l'âge de 76 ans. Son meilleur ami Larry David, ainsi que Jamie Lee Curtis et d'autres personnalités d'Hollywood lui ont rendu hommage.

Richard Lewis tire sa révérence

Si sa notoriété en France était limitée, Richard Lewis était une légende vivante du stand-up et de l'humour aux États-Unis. Décédé d'un arrêt cardiaque à l'âge de 76 ans, le 27 février 2024 à Los Angeles, il s'était révélé sur scène et dans The Tonight Show dans les années 70, avant de connaître une plus large reconnaissance dans les années 80 et 90, invité récurrent des show de David Letterman. Génie d'un humour noir, névrotique et plein d'auto-dérision, Richard Lewis riait de tout et surtout de lui-même, n'hésitant pas à aborder en public son alcoolisme et son addiction aux drogues.

Richard Lewis ©Bobby Bank/Wireimage

Apparu dans quelques films, notamment Sacré Robin des Bois de Mel Brooks, Drunks et Leaving Las Vegas en 1995, Broadway Therapy en 2014, c'est essentiellement à la télévision qu'on le remarque le plus, avec la série Anything But Love entre 1989 et 1992, mais surtout dans son propre rôle aux côtés de Larry David pour la série culte Larry David et son nombril. Acteur récurrent de ce show humoristique d'exception, Richard Lewis participe à 27 épisodes où son amitié avec Larry David émeut autant qu'elle fait rire.

L'hommage de Larry David et Jamie Lee Curtis

À l'annonce de sa mort, Larry David a publié via HBO un communiqué émouvant.

Richard et moi sommes nés à trois jours d'écart dans le même hôpital et pour l'essentiel de ma vie il a été comme un frère pour moi. Il possédait cette rare combinaison d'être à la fois la personne la plus drôle et la plus douce. Mais aujourd'hui il m'a fait pleurer et pour ça je ne lui pardonnerai jamais.

L'actrice Jamie Lee Curtis, sa partenaire de jeu dans Anything But Love, s'est elle exprimée sur Instagram.

Le réalisateur Paul Feig, mais aussi Cheryl Hines, actrice principale de Larry et son nombril, ainsi que Mark Hamill, entre autres, ont eux aussi exprimé leur tristesse et toute la considération qu'ils portaient à Richard Lewis.