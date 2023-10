Mort de Richard Roundtree, interprète de "Shaft" : Samuel L. Jackson lui rend hommage

Voir aussi

Réalisé il y a 40 ans, ce terrifiant film d'horreur arrive (enfin) au cinéma

Considéré perdu, puis retrouvé et restauré par le British Film Institute, "The Appointment" arrive dans les cinémas français, plus de 40 ans après sa réalisation par Lindsey C. Vickers. Un film d'horreur génial, profondément perturbant et particulièrement abouti dans sa mise à scène, qui devrait ravir les fans du genre.