Patrick Poivey, la voix française culte de Bruce Willis, s’est éteint

Le comédien français Patrick Poivey, acteur et doublure française emblématique de Bruce Willis tout au long de sa carrière est décédé à l’âge de 72 ans. Passé par le cours Simon et le Conservatoire il aura marqué plusieurs générations de cinéphiles grâce à son timbre si particulier. Hommage.

Une immense voix du cinéma s’est éteinte. Celle que les français associent automatiquement à l’un des plus célèbres visages d’Hollywood. Celle de Patrick Poivey, acteur et doubleur français mythique de Bruce Willis qu'il a doublé dans plus de 70 films. Le comédien est décédé ce mardi 16 juin 2020 à l’âge de 72 ans. Sa voix a bercé les films cultes de notre vie. Elle a accompagné toutes nos émotions devant les classiques du 7ème Art, les documentaires, les publicités, les dessins animés, les jeux vidéo ainsi que les habillages radio. C’est d’ailleurs Rires & Chansons dont il signait les voix-off qui a annoncé la triste nouvelle sur Twitter.

Toute l'équipe de Rire et Chansons est triste ce soir… notre voix antenne mais notre ami avant tout Patrick Poivey vient de nous quitter. Artiste immense, doubleur talentueux , un mec bien.

Voix légendaire du doublage

Outre Bruce Willis, Patrick Poivey avait également apposé son timbre immédiatement identifiable à d’autres stars hollywoodiennes comme Tom Cruise (Top Gun, La couleur de l’argent, Mission : Impossible, Rain Man...), Mickey Rourke (Rusty James, 9 semaines ½), Kevin Costner, Don Johnson, Kyle MacLachlan, Gary Cole ou encore Peter Stormare.

Il s’était également confié sur son admiration pour l’acteur de Piège de Cristal dans l’émission « Il était une voix » animée par Nathalie Karsenti :

Bruce Willis pour moi est un monstre, c’est une star, un acteur génial. Le film que j’ai préféré doubler est « Le Bûcher des Vanités » de Brian De Palma. Il y en a qui ont la légion d’honneur, moi j’ai cet avantage au moins c’est que Monsieur Bruce Willis s’est permis de dire qu’il aurait aimé avoir ma voix.

Il restera à jamais l’une des voix les plus célèbres du doublage français qui a marqué la mémoire de tous cinéphiles. Un véritable caméléon capable de se réinventer sans cesse pour le plaisir de notre audition.