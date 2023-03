Premiers baisers : disparition d'Emmanuelle, interprète du générique

Série française culte des années 1990, "Premiers baisers" vient de perdre la chanteuse de son générique. Emmanuelle Mottaz est décédée à 59 ans dans un hôpital parisien.

La chanteuse Emmanuelle est décédée

Née le 19 juillet 1963 à Paris, Emmanuelle Mottaz, ou simplement Emmanuelle pour la scène, est décédée le 16 mars 2023 à 59 ans. La chanteuse pop, découverte par Jean-Luc Azoulay (qui lança également Dorothée et Hélène Rollès) avait connu le succès dans les années 1980 grâce à plusieurs tubes.

D'abord en accompagnant Dorothée sur Allô allô monsieur l'ordinateur (elle est la voix robotisée de l'ordinateur), avant de réussir son passage en solo avec le morceau Premier baiser. L'album du même nom, sorti en 1986 par le label AB Disques, s'est classé numéro 2 du Top 50 et a été vendu à 700 000 exemplaires.

L'année suivante, Emmanuelle connaît un nouveau carton avec Rien que toi pour m'endormir et ses 400 000 exemplaires écoulés. Profitant du Club Dorothée, produit par AB, la chanteuse enchaîne ainsi les représentations jusqu'à la fin des années 1980. Son succès reste moindre dans les années 1990 en dépit de la publication de deux autres albums en 1989 et 1992. Mettant ensuite sa carrière de chanteuse de côté, elle se concentre dans les années 2000 et 2010 sur l'écriture de scénarios et la réalisation de courts-métrages. Son décès, dans un hôpital parisien, a été annoncé par le producteur Jean-Luc Azoulay (via Le Progrès) :

Elle avait une santé fragile depuis un certain temps. C'était une vraie artiste, une fille formidable. Elle était chanteuse et scénariste pour 'Hélène et les garçons' notamment. Nous sommes très tristes.

Premiers baisers, sitcom culte d'AB

À la fin des années 1980, en plus d'officier dans la musique, la société AB marque le paysage audiovisuel français grâce au Club Dorothée. Le succès de l'émission sur TF1 permet ensuite la création de plusieurs sitcoms mémorables à commencer par Salut les Musclés (1989-1994) avant que n'arrivent Premiers baisers (1991-1995) et Hélène et les Garçons (1992-1994).

Camille Raymond - Premiers baisers ©AB

Des séries pour adolescents qui racontaient, toujours avec humour, la vie sentimentale de jeunes filles et garçons. Mais si ces programmes ont autant marqué leur époque, c'est aussi pour leurs génériques. Et donc celui chanté par Emmanuelle pour Premiers baisers, dont le rôle principal de la lycéenne Justine Girard avait été confié à Camille Raymond.