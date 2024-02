Rambo et Rocky en deuil : leur mythique voix française vient de mourir

Sa voix est aussi légendaire que les personnages auxquels il la prêtait. Âgé de 77 ans, Alain Dorval, voix française mythique de Sylvester Stallone, est décédé dans la nuit du 12 au 13 février 2024.

Disparition d'Alain Dorval

Alain Dorval, célèbre comédien de doublage, est décédé le 13 février 2024 à l'âge de 77 ans, après des années de lutte contre un cancer. Sa voix rocailleuse, inimitable, restera à jamais pour les cinéphiles français de plusieurs générations celle de Sylvester Stallone. Le caractère inoubliable du cri "Adrienne !", des dialogues de Rambo ou encore des punchlines de Barney Ross dans la saga Expendables, si on l'a découvert en VF, on le doit donc pour bonne partie à Alain Dorval, voix française historique du légendaire acteur, scénariste et producteur Sylvester Stallone.

Alain Dorval ©LP/ARNAUD DUMONTIER

Alors qu'Alain Dorval était passé par le cours Simon puis le Conservatoire d'art dramatique de Paris et avait débuté sa carrière sur les planches de théâtre en 1967, c'est par hasard qu'il découvre le doublage. On le voit deux fois cinéma et quatre fois la télévision entre 1969 et 1975, mais c'est en 1976 que tout change pour lui : il est la voix française de Rocky Balboa dans le grand succès Rocky.

À partir de là, il devient la grande voix française de l'acteur américain Sylvester Stallone, qu'il double dans 48 films et 4 séries. Il prête ainsi la gravité et la tessiture de sa voix à Rocky Balboa dans toute la saga, à John Rambo, au juge Joseph Dredd, au personnage de "Sly" dans les films Les Gardiens de la Galaxie, etc.

Par ailleurs, il a aussi été la voix française de Nick Nolte dans 15 films, notamment dans 48 heures, Les Nerfs à vif et Tonnerre sous les tropiques. S'il a été un temps écarté par certains studios, dont Warner Bros., suite à ses critiques émises sur les conditions de doublage à la fin des années 80, et donc un peu moins actif dans les années 90, il n'a jamais abandonné "ses" personnages, et y est pleinement revenu dans les années 2000.

Homme de théâtre et père d'une ministre

Alain Dorval, doubleur de légende, était revenu récemment aux planches de théâtre. En effet, comme indiqué par sa famille dans un communiqué, il "venait de remonter sur scène pour donner lecture de "La Chute" de Camus et mettait actuellement en scène "L'école des femmes" de Molière."

Par ailleurs, né Alain Bergé à Alger le 9 août 1946, Alain Dorval est le père de la femme politique et actuellement Ministre déléguée chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes Aurore Bergé.