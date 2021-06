Romy Walthall, actrice de Volte/Face, est décédée

Elle avait travaillé auprès d’immenses stars telles que Jennifer Lopez ou bien encore John Travolta…L’actrice et ancienne top model Romy Walthall est décédée d’un arrêt cardiaque à l’âge de 57 ans.

Du mannequinat au cinéma

C’est son fils, l’acteur et réalisateur Morgan Krantz qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux avec un sobre message et une série de photos de sa mère. Ses deux autres enfants Isabella et Theodore ont également posté des messages émouvants pour rendre hommage à Romy Walthall. Isabella a par ailleurs écrit ceci :

Elle était tout à la fois. C'était mon premier amour. C'était la plus belle femme que j'aie jamais vue. Elle était méchante et amusante, claire et sombre, et elle possédait le genre de magie que vous ne voyez vraiment pas. Je t'aimerai toujours.

Née le 16 septembre 1963 à Pasadena (Texas), Romy Walthall, aussi connue sous le nom de Romy Windsor, débute une carrière de mannequinat à l’âge de 17 ans. Elle remporte notamment un concours de beauté Mère/Fille USA, qui va lui permettre d’être repérée par la célèbre agence de mannequinat Ford Models. En effet, cette dernière est connue pour avoir lancé de futures autres stars telles que Sharon Stone, Kim Basinger, Jane Fonda, Kirsten Dunst ou bien encore Susan Sarandon.

C’est ainsi qu’elle va arpenter les scènes européennes, jusqu’à un retour à Los Angeles où elle va poursuivre une seconde carrière : celle d’actrice. On va alors la retrouver dans des films tels que Voleurs de désirs, A Bunny’s Tale ou bien encore le film d’horreur La maison des Usher.

De la télévision à Volte/Face

C’est surtout dans les séries télévisées que le public va la découvrir. En effet, on va la retrouver en guest dans des shows populaires tels que Hooker, Code Quantum, La loi est la loi, Clair de Lune, La loi de Los Angeles, Matlock, La croisière s'amuse, Diagnostic : Meurtre ou bien encore X-Files. Mais c’est surtout dans la série Hotel Malibu que Romy Walthall va se faire remarquer, en jouant aux côtés d’une jeune actrice prometteuse : une certaine Jennifer Lopez, alias J-Lo.

Hotel Malibu ©CBS

En 1997, elle joue un petit rôle dans un immense blockbuster : Volte/Face, réalisé par John Woo. Elle côtoie par conséquent les stars hollywoodiennes de l’époque John Travolta et Nicolas Cage.

Par la suite, Romy Walthall avait choisi de s’éloigner des plateaux et s’étaient reconvertie dans l’enseignement. Cependant, en 2011, elle est apparue pour la dernière fois sur les écrans, aux côtés de son fils Morgan Krantz.