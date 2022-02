Sally Kellerman, actrice dans "MASH", est décédée

Apparue dans "L'Étrangleur de Boston" et surtout dans "MASH" dans le rôle de "Hot Lips", Sally Kellerman est décédée à 84 ans. Elle avait été nommée aux Oscars et aux Golden Globes en 1971 pour le film de Robert Altman.

Décès de la comédienne Sally Kellerman

C'est via Deadline qu'on apprend le décès de l'actrice Sally Kellerman à l'âge de 84 ans. Le média américain précise qu'elle était atteinte de démence et que son décès est survenu suite à des complications. Elle s'est éteinte ce 24 février dans sa résidence à Woodland Hills, en Californie.

Née le 2 juin 1937, la comédienne a débuté sa carrière dès la fin des années 1950. Son premier rôle fut dans le téléfilm Reform School Girl (1957). Mais c'est véritablement dans les années 1960 que sa carrière commença à grandir. Après avoir joué dans les séries Star Trek (1966) et Tarzan (1967), Sally Kellerman apparaît dans l'excellent film de Richard Fleischer, L'Étrangleur de Boston (1968). Dedans, elle interprète l'une des victimes du fameux tueur, brillamment porté par Tony Curtis.

L'Etrangleur de Boston ©20th Century Fox

La "Hot Lips" de MASH

C'est ensuite en 1970 qu'on la retrouve dans ce qui sera certainement son rôle le plus célèbre. Elle est en effet engagée pour jouer la Major Margaret O'Houlihan dans la comédie MASH. Réalisé par Robert Altman, le film met en scène Donald Sutherland et Tom Skerritt, deux chirurgiens affectés dans un hôpital militaire en pleine guerre de Corée. Un duo peu sérieux qui n'hésite pas à enfreindre les règles de l'armée, à flirter avec les infirmières et à faire tout un tas de blagues pour rendre folle la Major O'Houlihan. Ils trouvent d'ailleurs à cette dernière un surnom devenu culte : Hot Lips ("Lèvres en feu" pour la VF).

MASH ©20th Century Fox

Même si le film est porté par Donald Sutherland et Tom Skerritt, Sally Kellerman marque les esprits avec ce rôle. Suffisamment pour que Robert Altman lui fasse à nouveau confiance, la même année, avec Brewster McCloud. Bien qu'elle ne retrouve pas de rôle aussi mythique par la suite, elle tourne tout de même dans les années 1970 aux côtés de James Caan dans La Chasse aux dollars (1973), de Liv Ullmann dans Les Horizons perdus (1973) ou encore d'Alan Arkin dans Rafferty et les auto-stoppeuses (1975).

Sally Kellerman a enchaîné les apparitions au cinéma comme à la télévision jusque dans les années 2000. Elle s'éteint avec une filmographie honorable couronnée d'une nomination aux Oscars et aux Golden Globes 1971 pour son rôle dans MASH.