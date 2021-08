Sonny Chiba, Hattori Hanzō dans Kill Bill, est mort

Révélé dans les années 1970 au Japon, Sonny Chiba avait marqué les esprits occidentaux en 2003 dans "Kill Bill", dans lequel il interprétait Hattori Hanzō. L'acteur est décédé à l'âge de 82 ans.

Disparition de Sonny Chiba

C'est avec tristesse qu'on apprend le décès de l'acteur japonais Sonny Chiba. Né le 23 janvier 1939, le comédien s'en est allé le 19 août 2021, à 82 ans, des suites d'une infection pulmonaire liée au Covid, comme le rapportent les médias japonais (via BFM). Une véritable star au Japon qui avait marqué les esprits en occident par son apparition dans Kill Bill (2003). Par la suite, il avait participé notamment à Fast and Furious : Tokyo Drift dans le rôle de l'Oncle Kamata. Il avait également introduit les arts martiaux à mains nues dans le cinéma japonais, lorsque les productions mettaient surtout en scène des combats au sabre ou avec des armes à feu.

Le Hattori Hanzō de Tarantino

Sonny Chiba était un acteur important du cinéma japonais. Débutant sa carrière dans les années 1960 dans des séries, il connaît véritablement le succès dans les années 1970. On se souvient notamment de The Street Fighter (1974) dans lequel il montre ses capacités de karatéka. Un film d'action très violent qui lancera une saga avec trois autres films portés par l'acteur. Mais si le succès est au rendez-vous au Jjapon, ce n'est pas le cas en France où la distribution de ces productions est plus compliquée.

The Street Fighter ©Tōei

Ainsi, pour le grand public le comédien restera associé à son rôle dans Kill Bill. Dans le premier volet signé Quentin Tarantino, il interprète Hattori Hanzō. Si son nom renvoie à un samouraï dans la culture japonaise, il est dans le film à forgeron qui permettra à l'héroïne jouée par Uma Thurman de se procurer le sabre avec lequel elle démarrera sa vengeance. Ainsi, en utilisant Sonny Chiba pour ce rôle court mais marquant, Quentin Tarantino souhaitait un peu plus rendre hommage aux films d'action et de samouraïs des années 1970. Nul doute que le réalisateur sera peiné d'apprendre cette nouvelle.