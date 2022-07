Tony Sirico, interprète de "Paulie Walnuts" dans "Les Soprano", est décédé

Avec ses survêtements, son humour joyeux et sa grande loyauté à Tony Soprano, il était un des piliers du monument télévisé "Les Soprano". Tony Sirico, alias "Paulie Walnuts", est décédé le vendredi 8 juillet 2022 à l'âge de 79 ans, et laisse un grand vide dans le coeur des adeptes de fiction mafieuse.

"Paulie Walnuts" n'est plus

Les fans de l'immense série Les Soprano sont en deuil. Ce vendredi 8 juillet 2022, l'acteur Tony Sirico, mémorable interprète de Peter Paul « Paulie Walnuts » Gualtieri, est décédé à l'âge de 79 ans. C'est sa famille qui l'a annoncé, via un message posté sur Facebook.

C’est avec une grande tristesse, mais avec une fierté incroyable, amour et beaucoup de bons souvenirs, que la famille de Gennaro Anthony “Tony” Sirico souhaite vous informer de son décès, survenu le matin du 8 juillet 2022.

Il était l'une des stars de la série, et un des "anciens" de la bande, plus vieux que le chef de famille Tony Soprano. Il portait les plus beaux survêtements, et gratifiait l'audience de la série des dialogues les plus décalés et les plus drôles, avec son gimmick "Bada Bing Bada Boom". Violent, légèrement stupide, son personnage était néanmoins un monstre d'amitié et de loyauté envers la famille Soprano.

Né le 29 juillet 1942 à New York, Tony Sirico aurait débuté sa carrière au cinéma en 1974, apparaissant comme extra dans Le Parrain 2. S'il est impossible d'en avoir une confirmation, il est bien en 1978 au casting de Mélodie pour un tueur de James Toback. S'enchaînent alors les rôles secondaires de mafieux, et il fait partie du casting de Les Affranchis en 1990.

Des rôles qui ne sont pas que de fiction. En effet, Tony Sirico a vraiment fait partie de la mafia dans sa jeunesse, associé à la famille Colombo. Condamné en 1967 à 13 mois de détention pour vol à main armée, il retournera plus tard une vingtaine de mois en prison, après avoir plaidé coupable en 1971 dans une affaire de stupéfiants.

Mais le cinéma l'écarte définitivement des chemins criminels, et on le verra notamment cinq fois chez Woody Allen, dans Coups de feu sur Broadway, Maudite Aphrodite, Harry dans tous ses états, Café Society et Wonder Wheel.

Les Soprano, le rôle de sa vie

La gloire arrive tardivement, mais pleinement, avec sa participation dans un des rôles principaux de la série révolutionnaire d'HBO Les Soprano, créée par David Chase en 1999. Il irradie dans ce rôle de mafieux, et devient dès la première saison un personnage favori du public.

Souvent associé au personnage de Christopher Moltisanti (Michael Imperioli), il a laissé une marque indélébile dans la fiction mafieuse et dans le coeur de ses partenaires, ce que Michael Imperioli a souligné en lui rendant hommage sur Instagram.