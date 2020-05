Twilight : l'acteur Gregory Tyree Boyce est décédé

L'acteur américain Gregory Tyree Boyce, vu dans le premier film Twilight, est décédé tragiquement à l'âge de trente ans à Las Vegas.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais si vous êtes fans de la saga Twilight, vous vous souvenez forcément de lui dans le premier film, Fascination, sorti en 2008. Gregory Tyree Boyce interprétait le rôle de Tyler Crowley, un des camarades de lycée de Bella Swan. On se rappelle notamment de lui dans une des scènes phares du film, puisque c'est lui qui perdait le contrôle de son véhicule sur le parking du lycée, et fonçait sur Bella, obligeant Edward à courir et à stopper la voiture avant qu'elle n'atteigne la jeune femme.

C'est en effet suite à cet incident que Bella a compris qu'Edward possédait une force surhumaine, puisqu'il était parvenu à repousser la voiture d'un simple revers de main.

Après ce petit rôle, Gregory Tyree Boyce n'est plus apparu sur nos écrans, à l'exception d'un clip vidéo en 2018.

Selon les premières informations, il a été retrouvé mort mercredi 13 mai en compagnie de sa petite amie dans un appartement de Las Vegas. Cette dernière est également décédée. Les causes de leurs morts ne sont pour l'instant pas connues, mais la police a écarté la piste criminelle.

Sur les réseaux sociaux, Lisa Wayne, la mère de Gregory Tyree Boyce, a tenu à rendre hommage à son fils. D'après ses mots, il avait pour projet d'ouvrir son propre restaurant.