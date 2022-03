William Hurt, grand acteur américain et figure du MCU, est décédé

Personnalité aussi discrète qu'acteur à l'immense talent, William Hurt est décédé le dimanche 13 mars 2022 à 71 ans. Favori du réalisateur Lawrence Kasdan, présent chez de très grands cinéastes, il s'est construit une filmographie riche et variée et s'était rendu très populaire avec son rôle récurrent du général Thaddeus Ross dans le MCU.

William Hurt, un grand s'en va

C'est une nouvelle d'autant plus triste qu'elle est soudaine. Âgé de 71 ans, l'acteur américain William Hurt est mort. On savait depuis 2018 qu'il souffrait d'un cancer de la prostate qui s'était étendu aux os. C'est son fils qui en a fait la terrible annonce, comme le rapporte Deadline.

C'est avec une grande tristesse que la famille Hurt pleure le départ de William Hurt, père aimé et récipiendaire de l'Oscar du Meilleur acteur, le 13 mars 2022, une semaine avant son 72e anniversaire. Il est mort paisiblement, entouré de sa famille, de causes naturelles. La famille demande que son intimité soit respectée.

Le Baiser de la femme araignée ©Island Alive

Né le 20 mars 1950 et formé à la prestigieuse Juilliard School, sur les bancs de laquelle il côtoie Christopher Reeve et Robin Williams, William Hurt débute sur les planches de théâtre avant d'obtenir son premier rôle au cinéma en 1980 dans Au-delà du réel. Dès ce premier film, il est nommé au Golden Globe de la Meilleure révélation masculine. Il ne quittera plus le grand écran, et connaîtra une décennie faste.

Après deux performances pour Lawrence Kasdan (La Fièvre au corps et Les Copains d'abord), il brille dans Gorky Park de Michael Apted, mais surtout enchaîne trois films qui lui valent une nomination à l'Oscar du Meilleur acteur : Le baiser de la femme araignée d'Hector Babenco (1985), Les Enfants du silence de Randa Haines (1986) et Broadcast News (1987) de James L. Brooks. Pour Le Baiser de la femme araignée, il remporte la Palme d'interprétation masculine du Festival de Cannes en 1985 ainsi que l'Oscar en 1986.

Un acteur éclectique rendu mondialement célèbre grâce au MCU

William Hurt fera d'autres films avec Lawrence Kasdan, et apparaîtra chez de grands cinéastes comme Woody Allen dans Alice en 1990, Wim Wenders dans Jusqu'au bout du monde, Anthony Minghella pour Mr. Wonderful. En 1992 il est dans La Peste, où il partage l'affiche avec Sandrine Bonnaire. Ils entament une relation jusqu'en 1997, et ont une fille, Jeanne, née en 1994.

Thaddeus Ross (William Hurt) - Captain America : Civil War @Marvel Studios

On le voit s'illustrer dans le registre de la science-fiction, avec Dark City d'Alex Proyas, Perdus dans l'espace de Stephen Hopkins et A.I. Intelligence artificielle de Steven Spielberg en 2001. Parlant couramment français, il tourne dans Au plus près du paradis de Tonie Marshall en 2002, et en 2012 dans J'enrage de son absence de Sandrine Bonnaire.

Entretemps, il sera passé chez M. Night Shyamalan (Le Village), chez David Cronenberg pour A History of Violence - qui lui vaut en 2006 une nomination à l'Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle -, chez Robert De Niro et Sean Penn, dans Raisons d'État et Into The Wild. Sans oublier, sa première apparition dans le rôle du général Thaddeus "Thunderbolt" Ross dans L'Incroyable Hulk en 2008.

Ce rôle dans le MCU, il le reprendra à quatre autres reprises, dans Captain America : Civil War, Avengers : Infinity War, Avengers : Endgame et Black Widow. Son avant-dernier film, avant d'apparaître une dernière fois au cinéma dans The King's Daughter.