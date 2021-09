Willie Garson, inoubliable Stanford Blatch de Sex and the City, est mort

Les fans de la série HBO "Sex and the City" sont en deuil. Willie Garson, l'interprète de Stanford Blatch, est décédé à l'âge de 57 ans. Il venait de participer au tournage du revival de la série "And Just Like That...". Les membres de l'équipe lui ont rendu hommage.

Willie Garson aka Stanford Blatch est décédé

C'est une bien triste nouvelle pour les fans de la série Sex and the City. Nous avons appris ce matin (via Variety) la disparition de l'acteur Willie Garson à l'âge de 57 ans. Il était notamment célèbre pour avoir interprété le rôle de Stanford Blatch, l'attachant meilleur ami gay de Carrie Bradshaw dans les six saisons et les deux films de la série culte. Il était atteint d'un cancer.

Sex and the City © HBO

Avant sa disparition, il avait tourné dans le revival de la série And Just Like That... qui se retrouve tout à coup endeuillé. On se souvient que le film Sex and The City 2 débutait d'ailleurs par son mariage avec Anthony Marentino (Mario Cantone) célébré en grandes pompes.

En plus du rôle de Stanford, on se souvient de Willie Garson dans Hawaii 5-0 et FBI : Duo très spécial. On se rappelle également de lui dans le film Freaky Friday dans lequel il campait Evan, un des patients très dépendants de Tess Coleman (Jamie Lee Curtis).

Il avait aussi joué dans un épisode de la saison 5 de Friends. Il interprétait un des nouveaux voisins de Ross, qui ne voyait pas son arrivée d'un très bon oeil.

Le cast de Sex and the City lui rend hommage

À l'annonce de sa disparition, une partie de l'équipe de Sex and the City lui a rendu hommage. Michael Patrick King, le producteur exécutif de la série et réalisateur des deux films a déclaré dans un communiqué :

La famille de Sex and the City a perdu un de ses membres. Notre merveilleux Willie Garson. Son esprit, et sa dévotion, étaient toujours présents sur le plateau de tournage de "And Just Like That." Il était là, et il donnait tout. Même en étant malade. Ses qualités de comédien et humaines manqueront à tous. Dans ce moment sombre, le souvenir de sa lumineuse joie de vivre nous réconforte.

Cynthia Nixon, l'interprète de Miranda Hobes, Kim Cattrall (Samantha Jones) et Mario Cantone, son mari dans la série, ont également tenu à lui rendre hommage sur leurs réseaux sociaux :

Je suis terriblement, terriblement triste d'apprendre que nous avons perdu Willie Garson. Nous l'aimions tous, et adorions tous travailler avec lui. Il était extrêmement drôle, dans la série, et dans la vie. Il était une vraie source de lumière et d'inspiration pour tous. C'était aussi un très grand professionnel.

Je n'aurais pas pu rêver meilleur partenaire de TV. Je suis dévasté par le chagrin. Il nous a été enlevé trop vite. Tu étais un cadeau des dieux. Repose-toi mon cher ami. Je t'aime.