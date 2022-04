Bill Murray : le tournage de son prochain film interrompu après des plaintes sur son comportement

Searchlight Pictures a décidé d'interrompre le tournage de "Being Mortal" pour une durée indéterminée. Bill Murray aurait eu "un comportement déplacé" sur le plateau du premier film réalisé par Aziz Ansari.

Une production interrompue pour Being Mortal

Mauvaise nouvelle pour Being Mortal, premier long-métrage réalisé par l'acteur et humoriste Aziz Ansari (Master of None). Searchlight Pictures a interrompu le tournage du film en raison de plaintes contre Bill Murray. Le comédien aurait eu "un comportement déplacé" révèle la production dans un courrier adressé à l'équipe et cité par Variety, qui précise que la pause est pour le moment d'une durée indéterminée :

En fin de semaine dernière, nous avons été informés d'une plainte et nous l'avons immédiatement examinée. (...) Nous vous sommes extrêmement reconnaissants pour votre investissement dans ce projet. Notre objectif est de reprendre la production et nous travaillons avec Aziz et le producteur Youree Henley pour trouver le bon timing.

Vincent McKenna (Bill Murray) - St. Vincent ©The Weinstein Company

Being Mortal est l'adaptation de l'ouvrage éponyme écrit par le chirurgien américain Atul Gawande et publié en 2014. Un livre à travers lequel le professionnel de santé fait part de ses réflexions sur la mort et les limites de la médecine, à une époque où l'espérance de vie ne fait que s'allonger. Il dévoile également de nombreux récits poignants, prônant un point de vue humaniste sur la fin de vie. Seth Rogen et Keke Palmer complètent la distribution du projet.

Quand Lucy Liu fustigeait le comportement de Bill Murray

Ce n'est pas la première fois que le comportement de Bill Murray pose problème sur un plateau. En 2000, lors du tournage de Charlie et ses drôles de dames, la star aurait hurlé des insultes à l'égard de Lucy Liu, furieux après avoir découvert la réécriture d'une scène. Un incident sur lequel la partenaire de Cameron Diaz et Drew Barrymore s'est confiée en 2021, lors d'un entretien pour le Los Angeles Times. Au cours de cette interview, l'actrice a qualifié l'attitude du comédien "inexcusable et inacceptable". Elle a ajouté :