Bob Odenkirk : des nouvelles rassurantes de l'acteur après son malaise cardiaque

Mercredi 28 juillet, Bob Odenkirk, star de la série spin-off de Breaking Bad, "Better Call Saul" s'est évanoui en plein tournage de la sixième (et dernière) saison au Nouveau-Mexique. Des nouvelles concernant son état de santé ne sont arrivées que dans la nuit, après une journée d'angoisse.

Bob Odenkirk : la grosse frayeur

Ce mercredi 28 juillet, de nombreux fans de Breaking Bad et Better Call Saul étaient dans l'angoisse. En effet, l'acteur Bob Odenkirk (Saul Goodman) s'est écroulé en plein tournage de la saison 6 de Better Call Saul à Albuquerque et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Toute la journée, les fans et ses partenaires de travail ont attendu désespérément d'avoir des nouvelles concernant son état de santé. C'est finalement vers minuit heure française que son fils, Nate Odenkirk, a posté un tweet rassurant disant "il va s'en sortir". Quelques petits mots ont ainsi soulagé des milliers de personnes qui s'attendaient au pire.

Que s'est-il passé ?

Bob Odenkirk - Nobody © Metropolitan

L'acteur de 58 ans se trouve donc dans un état stable à l'hôpital du Nouveau-Mexique dans lequel il est soigné. Ses représentants ont indiqué dans la nuit qu'il avait souffert d'un malaise cardiaque :

Nous pouvons confirmer que Bob se trouve dans un état stable après avoir souffert d'une crise cardiaque. Sa famille et lui-même souhaitent exprimer leur gratitude envers le merveilleux personnel de l'hôpital qui l'a pris en charge. Ils souhaitent également remercier ses collègues de travail qui sont restés à ses côtés. Les Odenkirk veulent aussi remercier tout le monde pour cet incroyable élan de solidarité et de soutien. Ils demandent également que leur intimité soit respectée, le temps que Bob se remette de cet incident.

Le tournage de la sixième (et dernière) saison de Better Call Saul était déjà bien avancé quand le malaise de Bob Odenkirk s'est produit. L'état de santé de l'acteur étant la priorité, nous ne savons pas encore dans combien de temps les prises de vues reprendront.

La chaîne AMC a également tenu à remercier les fans pour leur soutien dans un communiqué :