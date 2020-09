Brad Pitt et Jennifer Aniston se sont retrouvés le temps d'une vidéo

Avant Brangelina, il y avait Brannifer... Couple phare au début des années 2000, Jennifer Aniston et Brad Pitt se sont de nouveau retrouvés pour les besoins d'une initiative caritative. Alors qu'ils étaient réunis sur un évènement en ligne, les deux stars ont rejoué avec humour une scène qui ravivera les souvenirs des plus nostalgiques.

Brad Pitt et Jennifer Aniston, ex-couple glamour

En 1998, Brad Pitt et Jennifer Aniston se rencontrent et entament une relation qui débouchera sur un mariage somptueux en 2000. Il faut savoir qu'à l'époque le couple était l'un des plus glamours qui soient à Hollywood. En effet, entre la star de Fight Club et celle révélée par la série Friends, il ne se passait pas un jour sans qu'ils apparaissent en couverture des plus grands magazines people. Beaux, jeunes, célèbres et amoureux, rien ne pouvait leur arriver... Jusqu'en 2005. En effet, les deux acteurs annoncent leur séparation puis leur divorce quelques temps plus tard. A cette époque, les rumeurs sur les causes de leur rupture allaient bon train. Toutefois, la plus célèbre fut bien évidemment celle qui voulait que l'actrice Angelina Jolie en soit la principale responsable.

Et pour cause : quelques mois avant la nouvelle, elle et Brad Pitt formaient un couple sulfureux dans le blockbuster Mr & Mrs. Smith. La question a alors fusé : Brad a t'il trompé son épouse de l'époque avec Angelina durant le tournage ? Bien que les trois acteurs ont réfuté cette rumeur, toujours est-il que des t-shirts « Team Aniston » et « Team Jolie » ont été créés, faisant la joie des tabloïds. La suite, on la connaît : "Brangelina" va vivre des années fastes avant leur divorce en 2016, tandis que Jennifer Aniston va devenir la célibataire la plus appréciée du public avant de connaître un mariage de 7 ans avec Justin Theroux... Qui se soldera lui aussi par un divorce en 2018.

Un ex-couple de nouveau très proche ces derniers mois

L'ex-couple s'est donc retrouvé le 17 septembre pour une table ronde virtuelle (Covid oblige), entouré de quelques grands noms d’Hollywood. A leurs côtés, on pouvait retrouver Julia Roberts, Morgan Freeman, John Legend, Ray Liotta, Jimmy Kimmel, Shia LaBeouf et Henry Golding. Mais pourquoi ces stars étaient-elles toutes réunies ? Il s’agissait en réalité d’une lecture du script du film Fast Times at Ridgemont High. Film d'ado culte sorti en 1982 et réalisé par Amy Heckerling (qui fera encore mieux dans le genre 13 ans plus tard avec Clueless), il voyait l'acteur Sean Penn dans l'un de ses premiers rôles. C'est d'ailleurs lui qui a eu l'initiative de cette lecture ainsi que cette réunion, le but étant de lever des fonds pour le CORE, qui lutte contre le coronavirus aux États-Unis, et REFORM Alliance engagée pour la réforme de la justice pénale aux États-Unis. Une douzaine de scènes cultes du film ont été ainsi rejouées par ce casting XXL. Bien entendu, le moment fort fut le passage entre Brad Pitt et Jennifer Aniston qui rejouaient la séquence du maillot de bain. Des répliques pleines de sous-entendus que les deux acteurs ont répété avec malice, sous les regards amusés des autres stars. C'était la première fois que l'ancien couple travaillait ensemble depuis 2001, quand l'acteur est apparu dans un épisode de Friends.

Rappelons que les deux acteurs sont toujours restés en bons termes malgré le divorce. Par ailleurs, ils se sont beaucoup rapprochés cette dernière année. On se souvient notamment de la soirée des SAG Awards 2020, où ils étaient apparus très complices dans les coulisses de la cérémonie.

La vidéo est à découvrir ici.