Chris Evans réagit avec humour à sa photo osée postée par inadvertance

Chris Evans a vécu une bien désagréable expérience ces derniers jours, lorsqu'une photo de son sexe a été dévoilée par inadvertance. L'acteur revient sur cet incident et s'en sort bien en profitant de son buzz pour militer en faveur du vote lors des prochaines élections.

Le bad buzz de Chris Evans

Personne n'est à l'abri de faire des erreurs. Même Captain America. Ou plutôt Chris Evans, son interprète dans le Marvel Cinematic Universe. L'acteur a été l'un des gros sujets de ce week-end après un bad buzz dont il se serait forcément passé. Il fallait être sur Instagram pour y assister. L'acteur a posté une story dans laquelle on le voit s'amuser avec un jeu de société. Sauf que, par inadvertance, sa galerie de photos a été brièvement vue. Assez longtemps pour que les internautes remarquent qu'une photo de son sexe était dedans. On ne sait pas réellement s'il s'agit du sien mais les conséquences sont les mêmes et tout le monde n'a pas arrêté d'en parler sur les réseaux sociaux. Chris Evans n'a pas réagi immédiatement. Dans le fond, rien de bien grave. C'est uniquement sa propre intimité qui est mise à mal. Mais il fallait bien qu'il sorte de son silence au bout d'un moment. Et il retombe sur ses pattes !

Captain America veut déloger Trump de la Maison Blanche

L'acteur a répondu à la polémique avec un tweet assez inattendu. Nous pensions qu'il allait s'excuser ou se justifier mais il n'en est rien. Au lieu de prolonger le drama, il encourage les Américains à aller voter en novembre prochain :

Maintenant que j'ai votre attention... VOTEZ LE 3 NOVEMBRE !!!

Un message qui a pour intention de raisonner les Américains et qu'ils se mobilisent dans l'optique de ne pas réélire Donald Trump. L'actuel président des Etats-Unis n'a pas que des amis et les célébrités n'hésitent pas à user de leur popularité pour essayer de le contrer. Dans son cas, ce n'est pas la première fois qu'il exprime son opposition envers son dirigeant. Il s'était d'ailleurs rangé du côté d'Hillary Clinton en 2016. On ne sait pas si ses paroles seront entendues mais il a moins le mérite de ne pas s'apitoyer sur son sort et d'essayer de se servir de cette expérience pour une cause qu'il juge bonne. Chris Evans est également apparu dans le Tamron Hall Show pour revenir sur les événements du week-end. Il ne joue pas la victime et prend même les faits à la rigolade, en expliquant également que ces derniers jours ont été riches "en enseignements". Affaire close, donc.