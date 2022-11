Chris Hemsworth annonce faire une pause pour des raisons de santé

Il a beau être le dieu Thor dans le MCU, il a beau avoir reçu quelques dons de Dame Nature à la naissance et être une célébrité mondiale, Chris Hemsworth reste humain, avec tous les problèmes que ça implique. Très actif ces derniers temps, l'acteur australien a ainsi annoncé qu'il allait faire une pause dans sa carrière.

Et il a donné la raison principale de cette décision : la découverte qu'il avait une prédisposition génétique à la maladie d'Alzheimer.

Chris Hemsworth s'en est ouvert à Vanity Fair, après avoir appris pendant la production de la série Sans limites qu'il était double porteur du gène APOE4, par sa mère et par son mère, une configuration génétique rare et qui augmente sensiblement le risque de développer à terme le syndrome d'Alzheimer. C'est lors de la production de l'épisode 5 qu'au détour d'un examen fait par un docteur spécialiste de la longévité que l'acteur en a été informé.

Disney, producteur et diffuseur de Sans limites, lui a proposé de retirer cette partie de l'épisode, souhaitant permettre à l'acteur de garder cette information privée. Mais Chris Hemsworth a voulu qu'elle soit intégrée au show.

Écoutez, si ça motive les gens à prendre soin d'eux et aussi à comprendre qu'il est possible d'agir, qu'il existe des démarches - alors c'est génial. Mon souci était que je ne voulais pas utiliser ça et rendre la chose très dramatique, une sorte d'émotion artificielle pour créer de l'empathie ou je ne sais quoi d'autre à des pures fins de spectacle.

Chris Hemsworth, confronté à cette réalité et à sa propre mortalité, a ainsi décidé de prendre du temps pour lui, pour son épouse Elsa Pataky et pour les trois enfants qu'ils ont ensemble. Concrètement, il va donc se tenir à distance des plateaux de tournage pendant quelques temps.

Ça a vraiment déclenché chez moi la volonté de prendre une période de repos. Et comme on a fini la série, j'ai conclu tous mes engagements contractuels. Alors quand j'aurai fini cette tournée de promotion, je rentrerai à la maison et je prendrai un bon moment "off", et je vais simplifier. Être avec mes enfants, avec ma femme.