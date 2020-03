Coronavirus : Robert De Niro met la pression en vidéo

En plein confinement, l'acteur et star américaine Robert De Niro publie une petite vidéo pédagogique pour demander aux gens de rester chez eux. Un court clip de 30 secondes, sobre, d'utilité publique.

Alors que l'épidémie de Coronavirus continue de faire des ravages, de nombreuses stars communiquent leur ressenti sur cette première historique. Certaines partagent leur état de santé, d'autres, comme Robert De Niro font un peu de pédagogie en recommandant aux gens de rester chez eux.

Attention Robert De Niro vous surveille

Aujourd'hui, c'est approximativement 3 milliards de personnes qui sont confinées à travers le monde. Une première historique. Une fraternité mondiale se met en place pour lutter contre l'avancée du Covid-19, qui fait des ravages en Europe et ailleurs. De nombreux artistes apportent leur soutien aux services médicaux, d'autres supplient les gens de respecter le confinement en restant chez eux.

C'était par exemple le cas d'Arnold Schwarzenegger, il y a quelques jours, proposant ce type de message. Une vidéo qui a fait réagir certaines personnes puisque l'acteur réalisait sa vidéo depuis son jacuzzi, cigare à la bouche, en demandant aux gens de rester chez eux. De quoi faire rager, à raison, les personnes qui vivent avec peu de moyens, et qui respectent malgré tout le confinement.

Robert De Niro a décidé de la jouer plus soft, plus simplement, en proposant une diffusion en toute humilité. Un fond blanc, sans aucun élément décoratif, sans prétention matérielle. Une vidéo à l'image de l'acteur : simple. Robert De Niro aime être actif sur les questions politiques et écologiques, ne manquant pas une occasion de critiquer la politique de Donald Trump.

Cette fois, il interpelle ses concitoyens, leur conjurant de rester chez eux pour participer à la lutte contre le Coronavirus. Un message respectueux et servile, qu'il termine par un « Je vous surveille ». Donc si jamais vous n'avez pas peur de la police et des amandes, sachez que Robert De Niro vous retrouvera.