Danny Trejo revient sur sa rencontre avec le terrifiant Charles Manson

Danny Trejo est un acteur au parcours très atypique. En effet, avant de devenir une star hollywoodienne, il a beaucoup fréquenté les barreaux de prison. Dans l’une d’elles, il a croisé la route du terrible criminel Charles Manson. Et cette rencontre ne l’a pas laissé indifférent.

Danny Trejo : de la criminalité à Machete

Danny Trejo est sans doute l’une des gueules les plus effrayantes du cinéma moderne. Habitué aux rôles de durs à cuire intimidants, il a vécu une jeunesse faite de nombreux délits et de dépendances à la drogue. Sa vie dissolue le mène donc plusieurs fois en prison. Disposant d’un vrai talent de boxeur, il remporte plusieurs concours lors de sa détention à la prison d’Etat de Saint-Quentin. Dans le même temps, il suit un programme de désintoxication. Tout cela lui permet de se remettre sur le droit chemin, et d’entamer une nouvelle vie.

Ainsi, en 1985, il fait la connaissance d’un assistant-réalisateur lors d’une réunion de cocaïnomanes anonymes. Ce dernier parvient à le faire engager comme figurant dans le long-métrage Runaway Train. Ses compétences de boxeur impressionnent alors toute l’équipe du tournage, et lui font décrocher les meilleures adresses hollywoodiennes. En effet, après des apparitions dans une dizaine de longs-métrages, il fait sensation en collaborant pour la première fois avec son réalisateur fétiche Robert Rodriguez, pour les besoins de Desperado.

Machete (Danny Trejo) - Machete © Sony Pictures Releasing France

Son physique affûté et son regard meurtrier font le reste, lui permettant de jouer des seconds rôles marquants dans des films tels qu’Heat, Une nuit en enfer ou bien encore Spy Kids. Il attend pourtant les années 2010 pour décrocher enfin le rôle principal dans les délirants Machete et Machete Kills.

J’ai rencontré le Diable

Aujourd’hui âgé de 77 ans, Danny Trejo a décidé d’écrire ses mémoires, sobrement intitulées Trejo: My Life of Crime, Redemption, and Hollywood. Avec une vie telle que la sienne, il en a des choses à dire, notamment lors de ses multiples séjours derrière les barreaux. Et justement, en prison, il a fait une drôle de rencontre, comme il le détaille dans son livre.

En effet, en 1961, il se retrouve enfermé dans la prison du comté de Los Angeles avec une personne qu’il décrit dans son bouquin comme « sale et maigre ». Son nom : Charles Manson. À cette époque, le célèbre tueur en série n’était pas le gourou hippie qui fut reconnu coupable de l’horrible meurtre de Sharon Tate, épouse du réalisateur Roman Polanski. Toutefois, entre les années 50 et les années 60, il fut incarcéré à de nombreuses reprises pour vols, agressions sexuelles et proxénétisme.

Charles Manson

Lors de sa rencontre avec Charles Manson, Danny Trejo le prit de pitié, car il était, selon lui, « si pauvre qu'il n'avait pas de ceinture, utilisant un morceau de ficelle pour maintenir son pantalon en place ». Il le plaça alors sous sa protection. Seulement, quelques jours après, le criminel signifia à Trejo qu’il disposait de pouvoirs hypnotiques. L’acteur déclara avoir subi une véritable frayeur ce jour-là :

Au moment où il a touché ma circulation sanguine, j'ai senti la chaleur couler dans mon corps. Si ce mec n'avait pas été un criminel, il aurait pu être un hypnotiseur professionnel.

Au vu du récit du comédien, on comprend donc le charisme dont Manson a su user pour attirer vers lui une communauté qui obéissait au doigt et à l’œil à chacun de ses ordres, aussi sanguinaires soient-ils.