Djimon Hounsou estime ne jamais avoir été respecté à Hollywood

Présent au sein de l'industrie hollywoodienne depuis une bonne trentaine d'années, Djimon Hounsou est revenu sur son parcours. Pourtant, tout est bien loin d'être strass et paillettes pour lui.

Djimon Hounsou : une destinée impressionnante

Djimon Hounsou a une histoire exceptionnelle. L'acteur béninois né à Cotonou, est parti de presque rien. Venu en France à l'âge de 13 ans, il tente plus tard de se lancer dans une carrière d'acteur. Mais les places sont chères et, faute d'argent, il finit même par dormir dans la rue. Sa destinée change pourtant lorsqu'il est repéré par un proche du célèbre styliste Thierry Mugler. Il se lance alors dans le mannequinat, et commence à tourner dans quelques clips. Son charisme et son physique avantageux finissent par attirer les producteurs américains. C'est, par conséquent, de cette manière qu'il devient l'un des seconds rôles les plus connus de l'industrie hollywoodienne.

Djimoun Hounsou - Gladiator ©Universal Pictures

On le retrouve ainsi dans des films importants tels qu'Amistad (où il reçoit sa première nomination aux Golden Globes), Gladiator, Constantine, The Island, Blood Diamond, Les Gardiens de la Galaxie ou bien encore Fast & Furious 7. À 58 ans, Djimon Hounsou est toujours sollicité dans les plus grands blockbusters, comme le prouve sa participation à plusieurs films du DCU tels que Shazam !, Black Adam et Shazam ! Fury of Gods dans le rôle du vieux sorcier Shazam.

Un combat de tous les jours pour sa reconnaissance

Cependant, malgré sa visibilité régulière à Hollywood, Djimon Hounsou a déclaré dans un entretien avec The Guardian que tout n'était pas rose pour lui. Malgré deux nominations aux Oscars pour In America et Black Diamond, l'acteur aujourd'hui naturalisé américain estime que la profession ne l'a toujours pas respecté. Selon lui, cela s'est vu sur Amistad et surtout dans Black Diamond, pour lequel il n'a pas remporté une statuette qu'il pensait avoir méritée pour sa performance :

Je me suis senti sérieusement trahi. Aujourd’hui, on parle souvent des "Oscars so white", mais à l’époque, je me souviens qu’il n’y avait aucun soutien du tout de la part des miens, des médias ou de l’industrie elle-même. C'était comme si on me disait : "Tu devrais être content d’être nommé", et puis c’est tout.

Malgré son ancienneté, Djimon Hounsou se plaint du peu de rôles que les producteurs lui donnent. De plus, ses prétentions salariales ne seraient pas toujours reconnues à leurs justes valeurs :

Je me bats toujours pour gagner mon dollar, alors que je suis arrivé dans le métier avec des gens qui sont absolument aisés et qui ont très peu de mes compétences. Je me sens donc trompé, énormément trompé, en termes de finances et en termes de charge de travail également.

Cependant, tout n'est pas à jeter pour Djimon Hounsou. Il salue ainsi son rôle de Shazam dans la saga du même titre puisque cela lui permet de montrer qu'il peut jouer des rôles différents.