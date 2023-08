Dwayne Johnson "le coeur en miettes" suite aux incendies à Hawaii

Affecté par les incendies qui ont dévasté l'île de Maui à Hawaii, Dwayne Johnson a posté un message de soutien sur Instagram, invitant à soutenir la population locale et à se montrer "forts" durant cette terrible période.

"The Rock" apporte son soutien

Très attachée à Hawaii où il a passé une partie de son enfance, fier représentant des cultures insulaires du Pacifique, la superstar Dwayne Johnson s'est exprimé sur les feux qui ont ravagé l'île de Maui durant la semaine du 7 août. Des incendies terribles, qui pour le moment ont déjà fait 93 victimes. Un bilan humain tragique et qui devrait malheureusement s'alourdir, les autorités n'étant encore qu'au début de leurs recherches et missions de sauvetage...

Luke Hobbs (Dwayne Johnson) - Hobbs & Shaw ©Universal Pictures

Dwayne Johnson, interprète de Luke Hobbs dans la saga Fast and Furious et du super-héros Black Adam, a ainsi pris la parole sur Instagram, dans une vidéo accompagnée d'une série de photos montrant les dégâts occasionnés, ainsi que l'action des secours et de la population.

Je sais que, maintenant, vous tous autour du monde avez vu la destruction totale et la dévastation dans l'archipel d'Hawaii - sur notre île de Maui -, j'ai le coeur en miettes à ce sujet et je sais que vous aussi. (...) Tout ce que j'ai vu ces derniers jours, tout ce que je continue à voir heure après heure, minute après minute, est absolument terrible.

"Restez forts"

En légende de son post, Dwayne Johnson a tenu à rendre hommage aux secours et à tous les "héros" qui ont agi pendant la catastrophe, et en appelle à la force et à la résilience pour surmonter cette terrible épreuve.

"Le coeur brisé mais notre foi et notre "mana" sont fortes.

Aux premiers secours, équipes médicales, hôtels, commerces, organisations sur le terrain et à tous nos héros locaux, restez forts - nous vous aimons et vous admirons.

À toutes nos familles d'ici, nos "ohana", nos "aiga" (termes hawaïen et samoan pour "famille", ndlr), restez fortes durant cet épisode dévastateur.

La résilience est dans notre ADN.

Nos ancêtres sont dans notre sang.

C'est ce que nous sommes.

C'est ce que nous faisons.

Je vous aime.

Restez forts."