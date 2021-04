Dwayne Johnson président des USA ? Les Américains y songent vraiment

Star du catch devenue star du cinéma, Dwayne Johnson va-t-il tenter une nouvelle reconversion en se lançant dans la course à la présidence des USA ? Un récent sondage prouve que les Américains sont prêts à voter pour lui.

Le prochain président des USA issu d'Hollywood ?

Dwayne Johnson a connu un parcouru atypique. Motivé par l'envie de devenir joueur professionnel de football américain, il a ensuite embrassé une carrière dans le catch sous le pseudo de The Rock. Une période de sa vie où il a accédé à la popularité. C'est ensuite vers le cinéma qu'il se tourne, avec une réussite insolente puisqu'il est aujourd'hui l'un des acteurs les mieux payés au monde. Son nom sur l'affiche est quasiment synonyme de succès et il s'est aussi taillé une image irrésistible auprès du public. Très actif sur les réseaux sociaux, il véhicule des valeurs saines et représente un inspirant modèle de réussite à l'américaine.

Luke Hobbs (Dwayne Johnson) - Fast & Furious 6 ©Universal Pictures International France

Peut-il grimper plus haut ? Dans son domaine, il mange déjà à la table des très grands. En revanche, une nouvelle reconversion n'est pas inimaginable. Comme Arnold Schwarzenegger avant lui, un passage dans la vie politique des USA ne lui déplairait pas. Quand Donald Trump était à la tête du pays, l'acteur avait évoqué un intérêt pour la place à la Maison Blanche. Il va peut-être y songer encore plus après une étude menée par Newsweek.

Le média est allé demander à 30 138 personnes leur intention de vote pour la campagne de 2024. Le résultat nous fait savoir que 46% du panel serait prêt à donner son vote à Dwayne Johnson en cas de participation. Par ailleurs, 29% serait enclin à supporter l'acteur ainsi que son homologue Matthew McConaughey qui lorgne sur le poste de gouverneur du Texas. Newsweek ne s'est pas arrêté là dans son enquête et a demandé aux votants de donner des noms d'autres célébrités qu'ils imaginent crédibles pour la course à la présidence. 30% a évoqué Angelina Jolie, quand 27% l'a fait pour Oprah Winfrey et 22% pour Tom Hanks. Pour couronner le tout, 63% du panel estime que les stars d'Hollywood peuvent être bonnes en politique.

La réponse de l'intéressé

Dwayne Johnson n'a pas pu manquer cette information et a réagi sur son compte Instagram. Il ne faudra pas jouer les étonnés quand il sera lancé dans la course en 2024.