Eddie Murphy explique pourquoi il a arrêté le cinéma pendant quelques années

Depuis peu de temps, le comédien Eddie Murphy est de retour sur le devant de la scène après une pause de quelques années. L'acteur se confie sur les raisons qui l'ont poussé à prendre une retraite anticipée.

Le retour d'Eddie Murphy

Eddie Murphy est de retour sur le devant de la scène. Après des années d'absence, l'acteur de 59 ans est actuellement à la tête de Un Prince à New York 2, disponible sur Amazon Prime Video. L'année dernière, il était à l'affiche de Dolemite is my name sur Netflix. Une comédie réalisée par Craig Brewer qui a rencontré un certain succès et a permis de redonner confiance à Eddie Murphy, dont le moral artistique était au plus bas. Le comédien est de nouveau en selle et sera prochainement à l'affiche d'un autre de ses grands classiques : Le Flic de Beverly Hills 4.

Pourquoi Eddie Murphy a disparu des écrans ?

Dans les années 1990, Eddie Murphy était le roi incontesté de la comédie américaine. Il a enchaîné les succès avec la saga Le Flic de Beverly Hills, Le Professeur Foldingue ou encore Dr. Dolittle. Mais au milieu des années 2000, sa carrière a commencé à battre de l'aile, jusqu'à ce que le comédien disparaisse totalement des écrans après Le Casse de Central Park en 2011.

Eddie Murphy ©Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Petit à petit, la carrière du comique a perdu en qualité. Les critiques n'ont pas hésité à le descendre à chacune de ses nouvelles productions. Il faut dire que la plupart de ses nouveaux films étaient tout simplement mauvais. Ce qui a peu à peu enterré sa carrière à Hollywood. Après des échecs répétés et de nombreuses nominations aux Razzie Awards, Eddie Murphy a préféré prendre de la distance avec le septième art, pour revenir plus fort. Comme l'acteur l'a déclaré au podcast WTF, il admet que l'embarras de recevoir le prix du Razzie du plus mauvais acteur de la décennie 2010 lui a laissé un goût amer dans la bouche. Il était temps de faire une pause :

Je faisais des films de merde. Ils me donnaient des Razzies… Ils m'ont donné le Razzie du «pire acteur de tous les temps». Alors j'ai pensé : "il est peut-être temps de faire une pause ?". J'allais juste faire une pause d'un an. Puis tout d'un coup six ans ont passé et je me suis dit que je n'allais pas rester comme ça. Le plan était d'aller faire «Dolemite», «Saturday Night Live», «Coming 2 America», puis faire du stand-up et voir ce que je ressentais par la suite. Au moins, ils sauront que je suis toujours drôle.

Au cours des années 2000, Eddie Murphy a réussi à cumuler 9 nominations aux Razzie Awards. Une statistique record, qu'aucun autre acteur ne peut revendiquer. Mais le comédien s'est toujours battu pour avoir quelques rôles plus épais et plus profond. Par exemple, en 2006, Eddie Murphy est nommé à l'Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle pour Dreamgirls. Puis, en 2019, avec Dolemite is my name, Eddie Murphy confirme qu'il est bien de retour.