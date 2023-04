Emily Ratajkowski se sentait comme "un morceau de viande à Hollywood"

Emily Ratajkowski en aurait terminé avec le métier d'actrice. La mannequin serait dégoutée par Hollywood et dénonce l'ambiance problématique au sein de ce milieu.

Emily Ratajkowski, de mannequin à actrice

Emily Ratajkowski a été révélée en 2013 en apparaissant dans le clip Blurred Lines de Robin Thicke. La mannequin a alors vu sa popularité exploser et n'a pas tardé à attirer l'attention d'Hollywood. En 2014, elle apparaissait rapidement dans Gone Girl de David Fincher en interprétant la maîtresse de Nick Dunne, le personnage principal joué par Ben Affleck. Par la suite, elle obtient un rôle notable en 2015 avec We Are Your Friends (2015) aux côtés de Zac Efron.

Emily Ratajkowski - Welcome Home ©Voltage Pictures

Après cela, sa carrière cinématographique est restée anecdotique avec des rôles dans des productions mineures pour la plupart inédites en France. Depuis 2019 (sa dernière apparition à l'écran), Emily Ratajkowski semble avoir mis de côté le cinéma. Etant avant tout mannequin, on pouvait penser que la raison venait de son emploi du temps chargé. Mais en réalité la star aurait fait le choix d'arrêter sa carrière d'actrice à cause du milieu hollywoodien.

"Hollywood est tordu"

Dans une longue interview donnée au Los Angeles Times, Emily Ratajkowski s'est exprimée sur plusieurs sujets et donc notamment sur Hollywood. Elle explique dans cet entretien avoir abandonné le métier d'actrice parce qu'elle considère que ce milieu est trop "dérangé" et ne l'a jamais considérée correctement, voyant en elle qu'un "morceau de viande".

Je n'avais pas le sentiment d'être une artiste qui se produit et que c'était fait pour moi. J’avais l’impression d’être un morceau de viande que les gens jugeaient en disant : "Elle n’a donc rien d’autre que ses (seins) ?".

Pourtant, son souhait était de montrer qu'elle pouvait être une "actrice sérieuse" et là pour durer. Elle aurait d'ailleurs auditionné pour Sans filtre de Ruben Östlund pour le rôle de Yaya, revenu finalement à Charlbi Dean (décédée le 29 août 2022). Mais elle aurait fini par prendre conscience qu'elle devait se montrer "digestible pour les hommes puissants de Hollywood". Raison pour laquelle elle aurait viré ses agents en 2020.

Je me suis disais : "Je peux recevoir des coups de fil. Je vais prendre ces décisions moi-même. Aucun de vous ne défend mes intérêts. Et vous détestez les femmes".

Au final, la mannequin dit n'être plus intéressée par le point de vue des hommes car ils mentent tous, avant de conclure : "C'est un monde tordu. Hollywood est tordu".