Emma Watson : pourquoi a-t-elle mis sa carrière en pause ? Elle répond enfin

Emma Watson a-t-elle tiré un trait sur sa carrière d'actrice ? L'ancienne Hermione Granger de la saga "Harry Potter" s'est longuement confiée sur sa nouvelle vie et sur sa vision du métier de comédienne.

Que devient Emma Watson ?

En 2001, alors âgée de seulement 11 ans, Emma Watson devient une star planétaire grâce à son interprétation d'Hermione Granger dans le film Harry Potter à l'école des sorciers. Pendant une décennie, elle tiendra ce rôle, jusqu'à la deuxième partie des Reliques de la Mort sorti en 2011.

Hermione Granger (Emma Watson) - Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban © Warner Bros. Pictures

Après avoir incarné la jeune sorcière à huit reprises sur grand écran, Emma Watson s'illustre dans divers projets au cinéma, majoritairement dans des films américains indépendants. Ainsi, on peut citer Le Monde de Charlie, The Bling Ring, ou encore The Circle.

En 2017, elle est de nouveau sous le feu des projecteurs grâce à son rôle de Belle dans le live action La Belle et la Bête produit par Disney qui fait un véritable carton au box-office mondial.

L'année suivante, elle tourne sous la direction de Greta Gerwig dans Les Filles du docteur March. Il s'agit de sa dernière apparition sur grand écran. Ses dernières années, Emma Watson s'est davantage illustrée par son engagement pour la cause féministe et les droits des femmes à travers le monde.

Du cinéma au vin

Ce samedi 29 avril, la comédienne a partagé sur Instagram sa nouvelle vie de femme d'affaires. En effet, avec son frère Alex, elle a décidé de se lancer dans la production de Gin avec leur marque Renais, fabriqué à partir des vignes que leur famille possède depuis plus de trente ans en France dans la commune de Chablis.

En parallèle de cette annonce, elle a été interviewée par le Financial Times sur cette nouvelle aventure. Et elle s'est également confiée sur sa carrière d'actrice, qu'elle avait mise en pause. Elle explique ainsi qu'elle ne se sentait plus en phase avec ce métier :

Je ne me sentais pas très heureuse (...) Je pense que je me sentais un peu enfermée. En particulier lorsque je devais vendre quelque chose qui ne m'appartenait pas. C'était difficile pour moi d'être la porte-parole d'une chose sur laquelle je n'avais aucun pouvoir décisionnel. J'ai réalisé que je voulais faire les choses par moi-même (...)

Bientôt de retour dans un film ?

Actuellement très occupée par sa nouvelle vie de productrice de Gin, Emma Watson a tout de même tenu à rassurer ses fans : elle n'a pas définitivement tiré un trait sur sa carrière d'actrice ! Elle a déclaré qu'elle reviendrait avec plaisir à l'écran, mais qu'elle voulait prendre son temps :

J'adore ce que je fais (...) mais j'aime prendre le temps d'attendre le bon projet (...) et je ne veux plus me retrouver à me mettre en mode robot. J'espère que ce que je dis a du sens.

En plus de cette déclaration, le Financial Times annonce qu'Emma Watson devrait jouer dans un film qui se tournera au début de l'année 2024.