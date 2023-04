Eva Green remporte son procès au Royaume-Uni

Au terme d'une bataille juridique qui aura duré trois mois, Eva Green a remporté son procès contre la maison de production White Lantern Film à propos du film avorté "A Patriot". La comédienne a tenu à partager un témoignage poignant.

Eva Green vs White Lantern

En 2019, Eva Green est annoncée au casting du film de science-fiction britannique A Patriot réalisé par Dan Pringle produit par White Lantern Film. Mais quelques semaines avant le tournage, le long-métrage s'écroule, et rejoint la longue liste des films morts dans l'oeuf. Cependant, le contrat de la comédienne stipule qu'elle doit recevoir son cachet, même si le film ne se fait pas (à hauteur d'un million d'euros).

Pour contre-carrer cette demande après l'annulation du film, les producteurs de la maison White Lantern arguent que la comédienne aurait participé au naufrage du long-métrage avec des "demandes déraisonnables" et aurait tout fait pour que le film ne se fasse pas. Ce que cette dernière actuellement à l'affiche des Trois Mousquetaires a férocement réfuté. Un procès opposant Eva Green à White Lantern s'est donc ouvert en janvier dernier pour trancher. Et le verdict a été rendu ce vendredi 28 avril.

La comédienne remporte la bataille

Après avoir entendu les différents témoins sur la pré-production chaotique du film A Patriot, le verdict a été rendu en faveur d'Eva Green. Ainsi, le juge a déclaré que la comédienne n'avait pas "enfreint de manière significative les termes de l'accord d'artiste", et n'avait pas non plus "d'intention de mettre fin ou d'annuler l'accord". Au terme de ces trois mois de procès, Eva Green a tenu à partager son témoignage, et à remercier ceux qui l'ont soutenue dans cette tempête médiatique.

La déclaration complète d'Eva Green :

Aujourd'hui, après une longue bataille juridique, j'ai remporté mon procès devant la Haute Cour de Londres. L'affaire a été largement mal rapportée dans la presse et j'aimerais profiter de cette occasion pour faire ma propre déclaration personnelle.

J'ai remporté ma plainte contre les financiers du film et toutes les allégations qu'ils ont portées contre moi ont été entièrement rejetées par le juge. Ma réputation professionnelle a été maintenue. Le juge a conclu que je n'avais jamais enfreint mes obligations contractuelles. Le jugement est clair. Je suis reconnaissante envers le tribunal, le juge, mon équipe juridique et mon courageux agent qui est ma force et mon bouclier.

Dans cette action en justice, j'ai été contrainte de me tenir debout face à un petit groupe d'hommes (...) qui ont essayé de m'utiliser comme bouc émissaire pour couvrir leurs propres erreurs. Je suis fière d'avoir résisté à leurs tactiques de brutes. Ils ont fait de fausses allégations à mon sujet dans des documents judiciaires publics, que le juge a maintenant montré être totalement incorrects.

Quelques personnes de la presse étaient trop heureuses de reproduire ces mensonges sans en vérifier les faits. Il y a peu de choses que les médias aiment plus que de jeter une femme en pâture. J'ai eu l'impression d'être attaquée par une meute de chiens de chasse. J'ai été mal dépeinte, citée hors contexte et mon désir de faire le meilleur film possible a été présenté comme une hystérie féminine. C'était cruel et c'était faux.

À la suite de cette affaire, la mèche a été vendue : je suis légèrement terrifiée de parler en public, je ne comprends pas les structures financières, je suis fragile face aux agressions, je suis passionnée par mon travail et mon cœur se brise lorsque les gens sont méchants. Je suis aussi le genre de personne qui s'échappe discrètement lors des soirées et qui est plus heureuse chez elle avec ses chiens. Mais, surtout, je tiens à ajouter que je suis également la plus heureuse lorsque je fais les films que j'aime et auxquels je crois, en travaillant main dans la main aux côtés d'équipes brillantes au Royaume-Uni ou à l'étranger. Par conséquent, la mauvaise couverture délibérée de certains médias a amplifié la douleur à un degré considérable et a été plus douloureuse que je ne peux le dire.

J'ai défendu bec et ongles le magnifique film que j'aimais et pour lequel j'avais signé. Un film qui parlait d'une cause qui me tient à cœur - le changement climatique - et qui avertissait des guerres de ressources et des migrations massives qui se produiraient si nous ne résolvions pas le problème.

J'ai tenu bon, et cette fois, la justice a prévalu. J'aimerais pouvoir dire que cette épreuve m'a rendue plus forte, meilleure, plus avisée. Mais avoir ma vie personnelle traînée dans la presse et devant les tribunaux a été plus douloureux et préjudiciable que je ne peux le dire. C'est pourquoi je tiens à remercier les personnes bienveillantes qui, lorsque j'étais vilipendée par la presse, m'ont soutenue sur les réseaux sociaux et ailleurs. Cela a été d'un grand réconfort pour moi de savoir que je n'étais pas seule et cela m'a aidée de savoir que tant de gens pouvaient voir à travers les astuces juridiques, les relations publiques et les manipulations.

Je promets de tout mon cœur que je m'efforcerai toujours de mériter le gentil soutien que vous m'avez apporté.