Les films avec Gérard Depardieu bientôt bannis de France Télévisions ?

On ne verra plus de films avec Gérard Depardieu sur les chaînes de France Télévisions. Le groupe a décidé de ne plus "célébrer" l'acteur après les révélations de Mediapart et les accusations de violences sexuelles dont il a fait l'objet.

Gérard Depardieu : un Complément d'enquête qui fait du bruit Voilà un moment qu'on ne parle plus de Gérard Depardieu pour ses performances d'acteurs, mais pour des faits graves. En avril 2023, le comédien était accusé de violences sexuelles par 13 femmes. Mediapart avait alors publié un article synthétisant plusieurs mois d'enquête sur ces violences sexuelles dont il est accusé. Gérard Depardieu avait fini par s'exprimer et se défendre dans un article du Figaro. Mais outre sa mise en examen, l'acteur a donné lieu à une autre enquête, cette fois des journalistes de l'émission Complément d'enquête. Et avant même la diffusion du reportage (le 7 décembre sur France 2), des extraits dévoilés faisaient grandement réagir. Plus particulièrement un passage qui voit Gérard Depardieu tenir des propos très inapproprié lors d'un voyage en Corée du Nord en 2018 et filmé par Yann Moix. Allant jusqu'à sexualiser une enfant de dix ans sur un cheval en déclarant : "Si jamais elle galope, elle jouit, tu vois, elle se gratte, là". France Télévisions se positionne sur l'acteur L'émission a depuis été diffusée, et les réactions sont toujours aussi fortes. Mais alors que le débat sur le fait de séparer l'homme et l'artiste est souvent relancé avec d'autres personnalités, pour ce qui est de Gérard Depardieu, la position de France Télévisions est désormais claire. Manuel Alduy, directeur du cinéma et du développement international du groupe, est en effet intervenu dans ce Complément d'enquête en déclarant : "Il ne faut pas qu'on célèbre Gérard Depardieu. Ce n'est juste pas possible". D'après lui, les accusations dont a fait l'objet Gérard Depardieu ont amené France Télévisions à "revoir (leur) plans de diffusion". Que ce soit pour la diffusion de films avec l'acteur, ou la production de nouveaux projets. Le groupe ne souhaite donc plus travailler avec le comédien ni le mettre en lumière sur ses chaînes. Une position qui s'est durcie, puisque comme le rappelle Le Figaro, ce n'était pas le cas jusqu'à avril dernier. Auprès du Parisien, MAnuel Alduy affirmait que France Télévisions allait continuer de "diffuser des films avec Gérard Depardieu car la censure est trop dangereuse et un film est une œuvre collective". Et gardait la possibilité de "participer à un film avec Depardieu, mais en s'assurant auprès du producteur que les conditions sont réunies pour que tout se passe bien". L'émission Complément d'enquête sur Gérard Depardieu est disponible en replay sur france.tv.