Gremlins : Gizmo et Billy (Zach Galligan) se réunissent pour une pub

"Gremlins" est un film qui a marqué toute une génération. Sorti en 1984, il était sublimé par l'inoubliable duo formé par le gentil Billy et sa mignonne créature tout en fourrure Gizmo. 37 ans plus tard, à l'occasion d'une pub pour une boisson sans sucre, les deux copains sont à nouveau réunis. Sauf que visiblement, Billy n'a pas retenu les leçons de la dernière fois...

Gremlins : le film de Noël le plus horriblement drôle

Classique des années 80, Gremlins fait partie des films qu'on adore (re)voir lors des fêtes de fin d'années. En effet, le long-métrage réalisé par Joe Dante et produit par Steven Spielberg allie parfaitement conte classique de Noël et scènes macabres hilarantes. Un doux mélange qui a rapporté 153 millions de dollars au box-office et un référencement éternel dans la pop-culture. Car qui n'a pas possédé une peluche Gizmo dans sa vie ? Un film tellement populaire que Gizmo est devenu le surnom de bon nombre de personnes. Par exemple, le rappeur français Lamine Diakaté, ex-membre du groupe l'Entourage, a pour nom de scène celui de la célèbre créature. Son logo est d'ailleurs la tête de Gizmo fumant un joint de cannabis ! Il fallait y penser...

Gremlins nous entraîne donc dans la ville de Kingston Falls, qui s'apprête à fêter Noël. Ainsi, pour l'occasion, Rand Peltzer (Hoyt Axton) offre à son fils Billy ( Zach Galligan) un étrange animal : un mogwai ! Appelé Gizmo par le jeune adolescent, la créature toute gentille et mignonne n'en reste pas moins dangereuse si l'on n'y prend pas garde. En effet, son ancien propriétaire a fait savoir qu'il fallait observer certaines règles pour prendre bien soin du mogwai : ne pas l'exposer à la lumière du soleil, ne pas le faire manger après minuit, et ne pas le mouiller ou lui faire boire de l'eau. Malheureusement, aucune des de ces deux dernières règles ne sera respectée par Billy. Cela va alors entraîner des conséquences désastreuses pour toute la ville.

A noter que le succès du film entrainera une suite intitulée Gremlins 2 : La Nouvelle Génération (1990). De nombreuses adaptations vidéoludiques vont également voir le jour.

Gremlins ©Amblin Entertainment

Gizmo encore mouillé : attention les dégâts

A l'occasion d'une pub pour un soda sans sucre, on retrouve donc Billy et Gizmo affalés dans leur canapé. La créature semble attirée par la boisson posée sur la table. Pourtant, malgré le fait que le personnage joué par Zach Gilligan ait pris de l'âge, il semble toujours aussi naïf . En effet, ce dernier tend la bouteille à l'animal, tout en lui indiquant de faire attention. Bien évidemment, Gizmo n'en tiendra pas compte et boira tout son contenu. Ainsi, comme en 1984, cet acte va faire naître plusieurs Gremlins, sous les yeux presque las de Billy et de sa fille (qui a déjà l'un d'entre eux à son épaule !). La pub se termine d'ailleurs par un extrait du thème musical du long-métrage culte.

Si cette publicité donne envie qu'un Gremlins 3 voit le jour (ce n'est pas d'actualité pour le moment), le public pourra toujours se consoler avec Secrets of The Mogwai, série animée qui fera office de préquel au film de 1984. Ainsi, on y retrouvera Sam Wing, l'antiquaire qui avait donné Gizmo au père de Billy. Toutefois, il sera âgé de 10 ans ! L'action se déroulera donc dans la Chine des années 1920 et racontera les aventures du jeune garçon en compagnie de Gizmo. Comme avec Billy, Sam aura affaire aux Gremlins. Pour en savoir plus, il faudra attendre sa diffusion prochaine sur le service de streaming HBO Max.

En attendant, vous pouvez toujours visionner le classique Gremlins, actuellement disponible sur Netflix.