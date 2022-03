Guerre en Ukraine : le président Zelensky remercie Ashton Kutcher et Mila Kunis pour leur soutien

Ils se font rare sur les écrans, mais reviennent aujourd'hui au premier plan de l'actualité. Sensibles à la guerre en Ukraine, conséquence de l'invasion russe engagée par Vladimir Poutine, Ashton Kutcher et Mila Kunis ont levé des fonds pour venir en aide à la population ukrainienne. Une initiative que le président Volodymyr Zelensky a tenu à publiquement remercier.

Guerre en Ukraine : Ashton Kutcher et Mila Kunis en soutien

Suite à l'invasion russe en Ukraine qui a débuté le 24 février 2022, l'Europe et le monde entier sont suspendus au déroulement d'une crise géopolitique de très grande ampleur. Les combats ont lieu maintenant partout en Ukraine. Les pertes humaines sont tragiques et considérables, et les dégâts très importants. La résistance des Ukrainiens est héroïque et exemplaire, avec le président Volodymyr Zelensky à sa tête. Celui-ci n'a eu de cesse d'envoyer des appels à l'aide et aux soutiens, demandant aux gouvernements étrangers comme à chacun de soutenir leur effort pour repousser l'envahisseur russe.

©ALBERTO E. RODRIGUEZ/ GETTY IMAGES/DISNEY

Du côté d'Hollywood, ils ont déjà été nombreux à afficher leur soutien et agir à leur mesure, et le couple formé par Ashton Kutcher et Mila Kunis s'est particulièrement distingué en levant des fonds importants. Une initiative remarquable que le président ukrainien a tenu à remercier publiquement.

Volodymyr Zelensky : "Ils inspirent le monde"

C'est dans un message diffusé sur Twitter que Volodymyr Zelensky a remercié les deux stars, soulignant leur implication depuis le début et le fruit de leurs efforts. En effet, le 3 mars 2022, Mila Kunis et Ashton Kutcher se sont engagés en créant une page GoFundMe afin de lever des fonds à destination de l'Ukraine. Il y a quelques jours, la collecte dépassait les 30 millions de dollars. Pour aujourd'hui frôler les 35 millions.

Ashton Kutcher et Mila Kunis ont été parmi les premiers à répondre à notre douleur. Ils ont déjà levé 35 millions de dollars et les envoient à Flexport et Airbnb pour aider les réfugiés ukrainiens. Reconnaissant pour leur soutien. Impressionné par leur détermination. Ils inspirent le monde. #StandWithUkraine

Ils ne sont pas les seules personnalités d'Hollywood à s'impliquer pour oeuvrer à une résolution du conflit, ou au moins pour limiter au maximum les dégâts infligés aux populations civiles. Mais cette initiative est aussi éminemment personnelle pour Mila Kunis. En effet, celle-ci est de nationalité ukrainienne et américaine. Son nom de naissance est Milena Markovna Kunis, et elle est née le 14 août 1983 à Tchernivtsi, à l'Ouest de l'Ukraine et non loin de la frontière avec la Roumanie. Elle a 7 ans lorsqu'en 1991 sa famille déménage pour les États-Unis.