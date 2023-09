Guillaume Canet très admiratif de Marion Cotillard : il se livre sur leur relation

Habituellement très discret sur son couple, Guillaume Canet a livré un témoignage plein d'admiration à l'égard de Marion Cotillard qui partage sa vie depuis près de quinze ans dans l'émission de Laurent Delahousse "20h30 le dimanche".

Guillaume Canet et Marion Cotillard : couple de stars

Marion Cotillard et Guillaume Canet forment l'un des couples les plus emblématiques du cinéma français. Leur relation a débuté au début des années 2000, peu de temps après leur première rencontre sur le tournage du film Jeux d'enfants en 2003. Leur complicité à l'écran s'est rapidement transformée en une relation amoureuse hors plateau.

Guillaume Canet et Marion Cotillard dans le film Jeux d'enfants © Studiocanal

Depuis lors, Marion Cotillard et Guillaume Canet ont partagé l'affiche de plusieurs films à succès, dont Les Petits Mouchoirs en 2010 et dans sa suite, Nous finirons ensemble en 2019, réalisés tous deux par Canet. Ils se sont également donné la réplique dans Rock'n Roll et le récent Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu.

Le couple a accueilli deux enfants, Marcel en 2011 et Louise en 2017. Marion Cotillard et Guillaume Canet ont maintenu une vie privée relativement discrète malgré leur notoriété, préférant garder leur relation à l'abri des projecteurs autant que possible.

Une rare déclaration à Marion Cotillard

Depuis La Môme sorti en 2007 et l'Oscar de la meilleure actrice, la carrière de Marion Cotillard s'écrit aussi bien en France qu'à l'international, contrairement à Guillaume Canet qui multiplie ses projets dans l'Hexagone. Malgré leurs carrières respectives bien fournies, et des rumeurs de séparation, leur couple perdure. Récemment, celui qui est actuellement à l'affiche du film Acide a tenu à adresser une rare déclaration à celle qui partage sa vie depuis une quinzaine d'années.

Ainsi, alors qu'il était l'invité de l'émission de Laurent Delahousse 20h30 le dimanche sur France 2, Guillaume Canet a fait de rares confidences sur sa vie personnelle, et sur l'admiration qu'il porte à Marion Cotillard. Il a déclaré :

Je suis extrêmement admiratif. Parfois, j'ai du mal à avoir le recul, notamment par le fait qu'on vive ensemble et qu'on ait des enfants (...) À chaque fois, je suis complétement subjugué par l'intensité qu'elle met dans ses personnages et le travail qu'elle fournit pour être à la hauteur de ce qu'on lui demande. Je suis très impressionné par la femme, par l'actrice. C'est vrai que c'est très impressionnant de partager, même sa vie, avec elle.