Harry Potter : Tom Felton (Drago) se moque de Rupert Grint (Ron) sur Instagram

Tom Felton a encore frappé sur Instagram ! L'interprète de Drago Malefoy dans "Harry Potter" s'est gentiment moqué de son ancien camarade de Poudlard Rupert Grint (Ron Weasley).

La grande famille d'Harry Potter

Depuis la fin de la saga au cinéma en 2011 avec Harry Potter et les reliques de la mort - 2ème partie, les acteurs sont toujours restés très proches. Même les pires ennemis. En effet, Tom Felton, l'interprète de Drago Malefoy, est resté ami avec ses anciens camarades de Poudlard. Pourtant, il leur en a fait voir de toutes les couleurs à l'école des sorciers, à commencer par Harry, Ron et Hermione. Mais qui aime bien châtie bien. Et depuis la fin de la saga, Tom Felton continue de surfer sur la popularité de Drago sur les réseaux sociaux.

Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban © Warner Bros

Son compte Instagram est rempli de clins d'oeil à la saga fantastique. Dans un récent post, qui a déchaîné les fans d'Harry Potter, Tom Felton s'était même déguisé en son pire ennemi pour Halloween. Une belle manière de rendre hommage au rôle de sa vie. Dernièrement, il a également posté une photo en compagnie de la famille Weasley, en arguant que "Drago avait toujours secrètement voulu être roux" :

"La roue tourne"

C'est dans un nouveau post Instagram que Tom Felton a une nouvelle fois rendu hommage à un de ses anciens camarades de classe. Enfin presque. En effet, l'interprète de Drago a posté une image dans laquelle on peut découvrir Rupert Grint en plein tournage du nouveau projet de Guillermo del Toro. Il s'agit d'une série horrifique Netflix tournée actuellement au Canada.

En légende du post, Tom Felton s'est gentiment moqué de son apparence, qui ressemble, il est vrai, à celle de Drago dans Harry Potter :

Tiens tiens, comme la roue tourne #dron #ronco #tupert

Les hashtags sont tous des mélanges de leurs noms (#dron : Draco/Ron, #ronco : Ron/Draco, #tupert : Tom/Rupert). Reste à savoir comment Rupert Grint va prendre cette gentille pique...