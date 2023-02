Harvey Weinstein passera le reste de sa vie en prison

Lors d'un procès à Los Angeles, Harvey Weinstein a écopé d'une peine de seize ans d'emprisonnement. Il purge déjà une peine de 23 ans à la suite d'un verdict rendu à New York en 2020, pour une autre affaire de viol et d'agressions sexuelles.

Une peine de 16 ans de prison pour Harvey Weinstein

Ce jeudi 23 février 2023, Harvey Weinstein a été reconnu coupable de viol et d'agressions sexuelles sur une mannequin européenne. Au terme de son procès se déroulant à Los Angeles, le producteur de Pulp Fiction et Gangs of New York a été condamné à seize ans d'emprisonnement. Il encourait jusqu'à 18 ans de prison pour ces faits commis dans un hôtel de Beverly Hills en 2013.

Au cours de ce procès, quatre femmes ont témoigné, expliquant que le cofondateur de Miramax les avait contraintes à des relations sexuelles entre 2004 et 2013. Comme dans plusieurs enquêtes et précédents témoignages, le nabab déchu a été décrit comme "un prédateur". Autrefois tout-puissant dans l'industrie hollywoodienne, il aurait fait pression sur ses victimes par peur qu'elles ne s'expriment.

Si les jurés ont déclaré Harvey Weinstein coupable des actes commis à l'encontre de la mannequin européenne, ils l'ont déclaré non coupable des accusations d'une deuxième plaignante, et n'ont pas formulé de verdict concernant celles des deux autres femmes. L'ex-producteur a fait appel de sa condamnation. Avant le rendu du verdict, Harvey Weinstein a déclaré, cité par Variety :

Je maintiens que je suis innocent. C'est à propos d'argent... S'il vous plaît, ne me condamnez pas à la prison à vie. Je ne le mérite pas... Il y a tellement de choses qui ne vont pas dans cette affaire. Il n'y a aucune preuve... C'est un coup monté... J'implore votre pitié.

Une fin de vie derrière les barreaux

Âgé de 70 ans, Harvey Weinstein pourrait passer la fin de sa vie en prison. Cette peine s'ajoute à celle de 23 ans qu'il purge depuis sa condamnation à New York en 2020 pour une autre affaire de viol et d'agression sexuelle. Les rumeurs autour de ses agissements circulaient depuis de nombreuses années à Hollywood. Ils n'ont cependant été révélés qu'en 2017, en grande partie grâce à l'enquête de Jodi Kantor et Megan Twohey pour le New York Times, et celle de Ronan Farrow pour le New Yorker.

Jodi Kantor et Megan Twohey ©FilmMagic

Ces révélations ont entraîné la naissance du mouvement #MeToo. Parmi les dizaines de femmes ayant témoigné contre Harvey Weinsten figurent notamment Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Asia Argento, Rose McGowan ou encore Rosanna Arquette.