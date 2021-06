Benjamin Lavernhe (Le Discours) : "un petit sommet de délicatesse et d'humour trash"

Benjamin Lavernhe joue tous les états psychologiques possibles dans "Le Discours", film de Laurent Tirard adapté du roman de Fabcaro. Tour à tout génial et agaçant, drôle et émouvant, l'acteur de 36 ans a répondu à nos questions sur ce rôle exigeant et ce personnage unique qu'il incarne à merveille.

Le Discours, un premier (et grand) rôle pour Benjamin Lavernhe

Benjamin Lavernhe est maintenant très bien connu du public français. On connaît ses rôles mémorables au cinéma et ses performances très remarquées sur les planches de la Comédie-Française, dont il est sociétaire depuis 2019. Mon inconnue, Le Sens de la fête, Antoinette dans les Cévennes, pour ne citer que ceux-là, l'ont positionné comme un génial second rôle tout-terrain. Mais on attendait impatiemment le moment où il prendrait en charge un véritable premier rôle, gage de confiance d'un réalisateur qui saurait lui confier le destin entier d'un film. Et c'est maintenant chose faite avec Le Discours. Un brillant portrait d'un homme en plein chagrin d'amour réalisé par Laurent Tirard et au cinéma à partir du 9 juin 2021.

Comédie hilarante développée depuis un dîner familial, Le Discours va cependant plus loin que le seul registre comique. En effet, il détaille la remise en question d'un trentenaire en manque de repères. Comment on devient adulte, comment on se remet de ses échecs et comment on répare ensuite des amours et des amitiés... Le Discours confie en effet ces questions à Benjamin Lavernhe et celui-ci illustre des débuts de réponses aussi drôles que touchantes.

Le Discours ©Les Films sur mesure

La crise de la trentaine entre rire et larmes

Le Discours raconte comment Adrien (Benjamin Lavernhe), séparé de son ex et dont il attend désespérément un texto, se retrouve "coincé" à un dîner familial où lui est demandé de faire un discours pour le mariage de sa soeur Sophie (Julia Piaton). Une situation ubuesque pour un jeune homme mal dans sa peau et sans confiance. Mais qui va l'emmener - ainsi que les spectateurs -, dans une profonde remise en question, avec plusieurs périodes de sa vie à analyser pour comprendre son cheminement. Un rôle fort et exigeant, que l'acteur a détaillé pour nous ! Rencontre avec un acteur parmi les plus fascinants (interview vidéo en tête d'article).