Benoît Magimel (De son vivant) : " S'éveiller à l'idée qu'on n'est pas éternel"

Il est un des plus grands acteurs de sa génération, et livre une performance bouleversante dans "De son vivant" d'Emmanuelle Bercot. On a eu le privilège de rencontrer Benoît Magimel, pour une interview où il se livre sur son rôle, son rapport au sujet du film et à l'acceptation de son sort.

Benoît Magimel de retour dans un très grand rôle À l'affiche de De son vivant, qu'il partage avec la formidable Catherine Deneuve, Benoît Magimel livre une performance remarquable dans le rôle de Benjamin, un homme de 39 ans condamné par un cancer du pancréas en phase terminale. Ce mélodrame de la réalisatrice Emmanuelle Bercot, leur troisième collaboration ensemble, touche droit au coeur et ne joue pas la carte du suspense. Ce cancer, le plus mortel, ne laisse en effet aucun espoir. Ainsi, on suit la dernière année de vie de Benjamin, et comme lui recommande le docteur Eddé (Gabriel Sara, véritable oncologue dans son propre rôle), il faut "mettre de l'ordre dans le bureau de sa vie". De son vivant ©StudioCanal Dire à ses proches qu'on les aime, qu'on leur pardonne, qu'on les remercie et qu'on leur présente des excuses aussi, essayer enfin de vivre intensément ses derniers instants. Alors, avec sa mère Crystal, avec ses élèves à qui il enseigne le théâtre, avec peut-être son fils qu'il n'a jamais connu, Benjamin va essayer de trouver un sens à sa vie. "Je refusais totalement qu'on puisse mourir comme ça" Benoît Magimel se livre dans cette interview, et raconte combien il lui a été difficile d'abord de se saisir du sujet, et qu'ainsi la première partie du tournage n'a pas été des plus agréables. Mais à l'image de son personnage, il a accepté son sort, compris la démarche du docteur Gabriel Sara, pour embrasser enfin sa destinée. Un rôle qui résonne fortement avec le parcours de l'acteur, que les aléas de la vie n'ont pas épargné ces dernières années Accompagné notamment de Catherine Deneuve Cécile de France, Gabriel Sara et Oscar Morgan, Benoît Magimel livre une nouvelle performance majeure dans sa filmographie déjà riche. De son vivant est actuellement dans les salles.