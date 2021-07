Benoît Poelvoorde (Comment je suis devenu super-héros) : "On aurait pu être ridicules !"

Disponible sur Netflix, "Comment je suis devenu super-héros" de Douglas Attal est un film unique en son genre : un blockbuster super-héroïque made in France. Des effets spéciaux, des super-pouvoirs et des super-héros pas comme les autres... Rencontre avec Pio Marmaï, Swann Arlaud, Leïla Bekhti et Benoît Poelvoorde, personnages principaux du film.

Comment je suis devenu super-héros : le film super-héroïque français est enfin là

C'est donc en streaming qu'on peut maintenant découvrir un film très attendu, Comment je suis devenu super-héros, blockbuster super-héroïque français initialement destiné au grand écran (notre critique ici). Présenté au Festival du film américain de Deauville en septembre 2020, la pandémie aura finalement eu raison du planning original, et a envoyé le film de Douglas Attal directement sur Netflix. Une opération finalement bénéfique, puisque le film profite sur la plateforme d'une diffusion mondiale, et il y a fort à parier que cette proposition inédite qu'est Comment je suis devenu super-héros ravira les publics francophones et étrangers.

Comment je suis devenu super-héros ©Netflix

Des super-héros inédits et touchants

"Paris 2020. Dans une société où les surhommes sont banalisés et parfaitement intégrés, une mystérieuse substance procurant des super-pouvoirs à ceux qui n’en ont pas se répand. Face aux incidents qui se multiplient, les lieutenants Moreau et Schaltzmann sont chargés de l’enquête. Avec l’aide de Monté Carlo et Callista, deux anciens justiciers, ils feront tout pour démanteler le trafic. Mais le passé de Moreau ressurgit, et l’enquête se complique..."

Sur ce synopsis a priori simple, Comment je suis devenu super-héros développe un film d'action spectaculaire mais qui laisse une belle part aux séquences plus intimes, plus dramatiques, avec une vue sur la réalité sociale dans laquelle s'inscrit le film. Une équipe de flics va faire alliance avec des super-héros plus ou moins à la retraite pour stopper le trafic de la mystérieuse substance. Une aventure dans laquelle vont se révéler plusieurs secrets... Nous avons eu la chance de pouvoir poser quelques questions aux comédiens Pio Marmaï, Leïla Bekhti, Swann Arlaud et Benoît Poelvoorde (vidéo en tête d'article). Leur découverte du scénario, l'appréhension devant un cinéma inédit pour eux, le tournage de séquences d'action...

Rencontre avec une équipe de super-héros pas comme les autres !