Bruno Moynot : rencontre avec l'inoubliable Preskovic du Père Noël est une ordure

Bruno Moynot est une figure culte et indissociable des films du Splendid. On se souvient notamment de sa prestation inoubliable dans "Le Père Noël est une ordure" dans lequel il jouait Mr Preskovic. Il y a quelques jours, nous sommes allés à sa rencontre pour évoquer avec lui des souvenirs de tournage. Découvrez la vidéo ci-dessus.

Bruno Moynot : une carrière Splendid

Arrivé dans la troupe du Splendid à la fin des années 1970, Bruno Moynot s'est très vite imposé par des rôles courts mais marquants. On pense bien sûr à l'inoubliable Mr Preskovic de la pièce et du film Le Père Noël est une ordure avec son kloug et ses doubitchous. On se rappelle également de lui dans les films Les Bronzés et Les Bronzés font du ski. De la scène culte de la crêpe au sucre (ou plutôt "au suc'") à la réplique "ça tombe bien, mon frère est gendarme", Bruno Moynot a toujours eu des rôles courts mais très impactants. La raison ? À son arrivée dans la troupe, il devait à la fois jouer et assurer la régie son et lumière. Une contrainte qui l'a poussé à créer des personnages rares, mais inoubliables.

Bruno Moynot - Les Bronzés font du ski © Trinacra Films

Fidèle au poste

Lorsque nous sommes allés à sa rencontre, nous l'avons trouvé dans son élément : derrière son bureau, au théâtre du Splendid, dans le 10e arrondissement de Paris, entouré de photos souvenirs. En effet, depuis plusieurs années, il en est devenu le co-gérant. À côté de ça, il continue les apparitions au théâtre et au cinéma, et a récemment sorti un livre (Un Roman de Merde).