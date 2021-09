Demain nous appartient : "les Moreno vont complètement changer"

Une petite partie de l'équipe de "Demain nous appartient" était présente lors du Festival Séries Mania à Lille. Les comédiens nous en disent un peu plus sur leur expérience et sur les futures intrigues dans la vidéo ci-dessous.

Demain nous appartient : bientôt un nouveau personnage

À l'occasion du Festival Séries Mania à Lille, nous avons pu rencontrer une petite partie du casting de la série TF1 Demain nous appartient, ainsi que l'un des scénaristes du feuilleton quotidien. Étaient présent ce jour-là : Honorine Magnier qui incarne depuis peu Bénédicte, ainsi que son frère à l'écran, le docteur William Daunier joué par Kamel Belghazi. À leurs côtés, on retrouve Luce Mouchel l'interprète de Marianne ainsi qu'Ariane Séguillon qui joue Christelle.

La question que tout le monde se pose, est la suivante : est-ce que les parents de William et Bénédicte (interprétés par Francis Perrin et Catherine Jacob) vont revenir ? Et il y a de fortes chances ! Le couple de grands-parents pourrait revenir dans le programme, pour retrouver leurs petites filles et leurs enfants.

Une chose est sûre, un nouveau personnage va arriver à l'hôpital. C'est Alexandre Varga qui incarnera un pédiatre plutôt beau gosse, qui va rendre William très jaloux. Ce qui risque de créer des situations de comédie, ainsi que de nouvelles histoires d'amour. En Bref, un nouveau "Docteur Mamour" va faire son entrée dans Demain nous appartient.

Marianne (Luce Mouchel) - Demain nous appartient ©TF1 Productions

Un peu plus de comédie

Les futures intrigues de Demain nous appartient nous réservent beaucoup de surprises, mais surtout beaucoup plus de comédie. Certes, le feuilleton quotidien se base en partie sur des intrigues policières plus ou moins sombres, mais les nouveaux scénarios devraient faire place à plus de légèreté prochainement. Luce Mouchel incarne Marianne, qui est docteure à l'hôpital. Elle dit elle-même vouloir amener un peu plus d'humour et de légèreté à son personnage qui, en apparence, semble très froid.

Arianne Séguillon, quant à elle, s'est confiée sur la famille Moreno et le couple qu'elle forme avec Arnaud Henriet qui joue Sylvain. Il semblerait que la famille soit amenée à vivre des situations assez drôles. Les Moreno vont complètement changer de vie et vont vivre de sacrés bouleversements. Ce qui annonce pas mal de moments de comédie. Un vrai choix de la production qui compte bien, avec cette intrigue, ramener un peu de fraîcheur et d'humour compte tenu de la période actuelle.