Dylan Penn (Flag Day) : "Mon père et moi avons une forte personnalité"

"Flag Day" met en scène Sean Penn et sa fille Dylan Penn dans une histoire centrée sur la relation compliquée entre un père et sa fille. Nous avons rencontré la comédienne pour parler de ce rôle et de son rapport au cinéma, ainsi que sur cette expérience de travailler aux côtés de Sean Penn.

Flag Day, Sean Penn face à sa fille

Flag Day est l'adaptation de Film-Flam Man: The True Story Of My Father’s Counterfeit Life de Jennifer Vogel. Le film raconte la relation compliquée entre Jennifer et son père John Vogel qui aura passé sa vie à lui mentir et à commettre des délits plus ou moins importants. On suit ainsi Jennifer dès son enfance, le trajet qu'elle parcourt pour se construire au sein d'un milieu familial chaotique avec une mère peu aidante et un père auquel elle tente toute de même de s'accrocher. Pour interpréter la jeune femme, Dylan Penn a été choisie tandis que son père Sean Penn est à la réalisation et incarne également John. Ainsi, père et fille à la ville se retrouvent devant l'écran.

Flag Day ©Le Pacte

Qui est Dylan Penn ?

Pourtant, à l'origine, Dylan Penn ne se voyait pas actrice, préférant travailler dans le cinéma comme productrice ou réalisatrice. Mais ce sont ses parents, Sean Penn et Robin Wright, qui lui ont conseillé de s'essayer d'abord à l'acting pour savoir comment diriger les acteurs. Un bon conseil tant Dylan Penn se montre convaincante dans Flag Day. Un rôle qui lui valut d'ailleurs le Prix du nouvel Hollywood à Deauville cette année.

De plus, sa performance est forcément à mettre en relief avec sa relation avec son père. Rencontrée à l'occasion de la sortie du film, la comédienne nous explique avoir eu quelques inquiétudes à l'idée de tourner avec lui.

"J'avais peur au début de travailler avec lui. Je me sentais prête pour qu'il me dirige. Mais travailler du même côté de la caméra me rendait très nerveuse."

Un stress qui a disparu après les premières prises et qui a laissé place à une véritable alchimie entre les deux. Flag Day est à découvrir dans les salles le 29 octobre 2021.