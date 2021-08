François Civil (BAC Nord) : "Un film à la fois à hauteur d'homme et très spectaculaire"

Sorti au cinéma le 18 août 2021, "BAC Nord" raconte l'histoire de trois flics de la BAC des quartiers nord de Marseille pris dans un terrible engrenage. Un polar d'action doté d'un casting brillant, dont les acteurs Karim Leklou et François Civil, que nous avons pu rencontrer.

François Civil et Karim Leklou : la nouvelle génération

Le film BAC Nord est un polar d'action différent de ce qu'on est habitués à voir dans le cinéma français. On sent en effet l'envie d'utiliser de nouveaux codes au genre. Si le film n'y parvient pas entièrement, il peut quand même compter sur un casting qui n'est pas forcément habitué à ce genre de films. Si Cédric Jimenez retrouve Gilles Lellouche qu'il a déjà dirigé dans La French, c'est une première pour Karim Leklou et François Civil. On a pu récemment voir le premier crever l'écran dans la série Hippocrate, après des performances remarquées au cinéma, et le second sur grand écran dans notamment Le Chant du loup et Mon inconnue. Deux comédiens charismatiques sur lesquels il va falloir compter à l'avenir et qui font partie d'une nouvelle génération très talentueuse, ce qu'ils montrent avec brio dans BAC Nord.

BAC Nord ©StudioCanal

BAC Nord, entre rôles physiques et dialogues improvisés

Pour interpréter ces flics de la BAC contraints de passer dans l'illégalité pour atteindre leurs objectifs, il a fallu se préparer. En effet, le réalisateur met en scène des séquences de courses-poursuites et d'affrontements, dont une séquence d'intervention sur un point de deal saisissante, qui ont demandé une préparation physique conséquente. Mais il y a aussi des séquences où les dialogues prennent le pas sur l'action, pour nourrir des portraits d'individus qui ont chacun leurs particularités. C'est d'ailleurs ce que les acteurs disent surtout retenir, ces moments de tournage où ils avaient plus de liberté pour construire leur trio et les relations qui l'animent.

Comment sont-ils arrivés sur le projet ? Comment ont-ils abordé les séquences physiques et que retiennent-ils des personnages qu'ils incarnent ? On a eu la chance de pouvoir leur poser quelques questions, dont les réponses sont à retrouver dans l'interview vidéo en tête d'article !