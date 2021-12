Françoise Fabian (Rose) : " Rose est quelqu'un qui est très proche de moi"

Elle a une filmographie d'exception, une grande carrière au théâtre et un charisme unique. Après plus de 60 ans de carrière, Françoise Fabian rayonne dans "Rose", premier film d'Aurélie Saada, dans un rôle écrit pour elle. Nous avons eu le privilège de la rencontrer, pour un entretien où elle est revenue sur des moments forts de sa carrière et sur son rôle de Rose.

Un premier film et un très beau rôle pour Françoise Fabian

Actuellement à l'affiche de Rose, premier long-métrage de cinéma réalisé par Aurélie Saada, actrice, compositrice, et surtout célèbre pour avoir été la moitié du duo musical Brigitte, la grande actrice Françoise Fabian rayonne dans ce film tendre et émouvant. Rose raconte l'histoire d'une septuagénaire, Rose, fraîchement veuve et mère d'une fille et deux garçons, tous adultes et incarnés par Aure Atika, Grégory Montel et Damien Chapelle. Comédie dramatique familiale, le film Rose pose cette question : peut-on échapper au sort commun du grand âge, celui d'accepter de disparaître progressivement, à mesure que le temps passe et que les proches disparaissent ? Rose ne veut pas subir ce sort, et ne voit pas pourquoi elle arrêterait de vivre sa vie, même si tout autour d'elle on lui demande de se ménager.

Rose ©Apollo Films

Françoise Fabian, une légende du cinéma français

À l'occasion de la sortie de Rose au cinéma le 8 décembre 2021, nous avons pu rencontrer l'actrice Françoise Fabian. Née en 1933 à Alger, elle a débuté au cinéma en 1956 dans Les Mémoires d'un flic de Pierre Foucaud, et n'a depuis plus jamais quitté le grand écran. Mais elle est aussi une grande actrice de théâtre, aussi bien dans le registre classique que contemporain. Elle est aussi une actrice de télévision, et encore une chanteuse avec un album sorti en 2018. Pour faire court, elle est de cette catégorie d'interprètes pour laquelle on écrit, on imagine et on invente de grandes histoires et du cinéma.

Nous l'avons ainsi interrogé sur des moments forts de sa carrière, et c'est avec une passion intacte et une énergie entière qu'elle nous a raconté le tournage de Ma nuit chez Maud d'Éric Rohmer, sa collaboration avec Lino Ventura dans La Bonne Année de Claude Lelouch, et son personnage de Rose. Une interview à découvrir ci-dessous en vidéo.