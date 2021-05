Gaia Weiss (Méandre) : "c'était important pour moi de dire que je suis Française"

Gaia Weiss est à l'affiche de "Méandre" à partir du 26 mai. Mais avant cela, la comédienne française a eu l'occasion de beaucoup tourner à l'international. Elle nous parle en interview de son enfance, ses débuts devant la caméra et son expérience à l'étranger.

Gaia Weiss, le retour de la frenchy

Gaia Weiss est encore relativement peu connue en France. Pourtant, la comédienne tourne depuis une dizaine d'années maintenant dans des projets internationaux. Dès 2013, elle participe à la production de Mary reine d'Ecosse de Thomas Imbach. Puis, elle croise la route de Scott Eastwood et Ana de Armas dans Overdrive en 2017. Côté séries, elle prend du galon avec Vikings et participe aux saisons 2 et 3. Mais côté cinéma français, outre des apparitions dans Les Profs 2 ou C'est beau la vie quand on y pense, Gaia Weiss avait un manque, comme elle l'explique dans notre interview Portrait (en une d'article).

"Je me rendais compte que je n'étais identifiée nul part. J'étais cette actrice internationale qui parle plusieurs langues, mais pas identifiée en tant qu'actrice française."

Son désir était donc de revenir en France. D'abord avec la série Netflix La Révolution, et en ce moment avec Méandre, film de genre original réalisé par Mathieu Turi.

Au premier plan dans Méandre

Dans Méandre, Gaia Weiss interprète Lisa. Prise par un auto-stoppeur qui se révèle être un tueur, elle se réveille enfermée dans un immense tube avec un étrange bracelet accroché au poignet. Il lui faudra alors avancer et survivre à divers dangers si elle veut s'en sortir. Comme expliqué en interview, Mathieu Turi souhaitait mélanger les genres avec Méandre, passant d'un thriller en apparence classique à quelque chose de plus fantastique et qui tend même vers la SF. Avec un tel concept, il fallait évidemment ne pas se rater avec la comédienne qui est de tous les plans.

Lisa (Gaia Weiss) - Méandre ©Alba Films

Le choix de Gaia Weiss n'était pas le premier mais, parfois, le hasard (ici un désistement de dernière minute) fait bien les choses. L'actrice offre une très bonne prestation et a pu se servir de son arrivée tardive sur le projet pour la crédibilité de son personnage.

"Je suis arrivée sur le projet deux semaines avant le début du tournage Ça m'intéressait d'utiliser cette non-préparation car Lisa est un personnage fort mais réel donc l'idée était d'arriver comme elle dans le tube sans être préparée."

Un tournage intense donc mais qui aura permis d'avoir enfin Gaia Weiss au premier plan d'une production française, en espérant que d'autres suivent rapidement. Méandre est à découvrir à partir du 26 mai 2021 dans les salles.