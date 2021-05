Grégoire Ludig et David Marsais (Palmashow) : "Mandibules c'est absurde mais ça a une logique"

À l'occasion de la sortie de "Mandibules", le nouveau film de Quentin Dupieux, nous avons rencontré Grégoire Ludig et David Marsais, duo comique du Palmashow. Dans le film, ils interprètent Manu et Jean-Gab qui apprivoisent une mouche géante. Des personnages "simplets" jouissifs à interpréter.

Le Palmashow, des sketchs à Mandibules

Avant Mandibules, on les a connus comme le duo du Palmashow avec des sketchs hilarants proposés dès 2010 sur Direct 8 dans La Folle Histoire du Palmashow. Puis il y a eu Very Bad Blagues en 2011 et 2012, et Palmashow, l'émission en 2013 sur Canal+ et D8. Des sketchs vus et revus sur Youtube par des millions de spectateurs. Mais quand Grégoire Ludig et David Marsais ne mettent pas en scène leurs propres histoires - un premier long-métrage en 2016 avec La Folle Histoire de Max et Léon -, ils se mettent au service des autres.

Ainsi, on a pu les voir apparaître dans Babysitting de Philippe Lacheau et Nicolas Benamou (2014), dans Santa et Cie d'Alain Chabat (2017) ou encore dans Adieu les cons d'Albert Dupontel (2020). De "simples apparitions comiques", avant que Quentin Dupieux n'en face les vedettes de Mandibules.

Une nouvelle folie de Quentin Dupieux

Dans Mandibules, ils interprètent Manu et Jean-Gab, deux personnages un peu simplets issus du sketch Startup du Palmashow. Comme ils nous l'expliquaient lors de notre interview (en une d'article), Quentin Dupieux a particulièrement aimé ce sketch et s'en est inspiré pour son scénario. Mais le réalisateur de Réalité, Au poste ! et Le Daim a poussé l'absurdité à son paroxysme en y ajoutant une mouche géante. Après avoir trouvé la créature dans le coffre d'une voiture, Manu et Jean-Gab décident de l'apprivoiser pour en faire une voleuse hors pair... Une idée qui, de base, "fait marrer" le duo et a mené à cette parfaite collaboration.

Mandibules ©Memento Distribution

Et si on peut parfois penser que le cinéaste laisse parfois ses comédiens en roue libre, il n'en est rien. Tout est précis, a du sens, même dans l'absurdité nous confiait David Marsais. Une rigueur de la part de Quentin Dupieux qui donne lieu à une comédie originale et savoureuse (voir notre critique).

Enfin, Mandibules est également l'occasion de voir Adèle Exarchopoulos géniale dans un registre comique et qui aura valu à Grégoire Ludig et David Marsais plusieurs fous rires lors du tournage...

Mandibules est à découvrir le 19 mai 2021 dans les salles. Vous pouvez également (re)voir le sketch Startup ci-dessous :