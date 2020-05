Jane Levy : "Zoey et son incroyable Playlist est la série parfaite en ce moment"

En ces temps relativement moroses liés à la pandémie de coronavirus, une série lumineuse a fait son apparition : "Zoey et son incroyable Playlist". A l'occasion de sa diffusion en France sur Warner TV, nous avons pu nous entretenir avec son interprète principale Jane Levy.

Dans Zoey et son incroyable Playlist, Jane Levy interprète Zoey, une codeuse qui du jour au lendemain se retrouve avec un pouvoir pour le moins original. En effet, si certains super-héros peuvent voler ou disposent d'une force hors du commun, Zoey, elle, voit les sentiments profonds des gens lui être révélés par des numéros musicaux, avec des reprises de chansons célèbres. Avant cette nouvelle série de NBC, diffusée en France en exclusivité sur Warner TV, la comédienne avait fait parler d'elle dans un tout autre genre, notamment avec le film d'épouvante Evil Dead et le thriller Don't Breathe.

A l'occasion de la diffusion de Zoey et son incroyable Playlist, nous avons pu nous entretenir avec elle pour discuter du show et de cette expérience musicale aussi exigeante nerveusement qu'un film d'horreur.

Skylar Astin, qui joue votre meilleur ami dans la série, avait déjà de l'expérience dans le domaine musical. Qu'en était-il pour vous ?

En fait j’ai fait un film en 2014 qui s’appelle Bang Bang Baby. Un film très bizarre, une sorte de David Lynch musical et sous acide, et dans lequel je chante. Je pense que le créateur de Zoey et son incroyable Playlist en avait entendu parler quand j’ai rejoint le projet. Mais de mon côté, au tout début on ne savait pas vraiment que la série se ferait de cette manière. Une fois que ce fut clair que la série prendrait une direction musicale j’ai commencé à prendre des cours de chants.

Vous deviez tout de même ressentir une certaine nervosité, non ?

Oui, absolument ! C’est un travail qui demande beaucoup d’énergie. Il faut jouer la comédie et le drame, mais aussi prendre en compte l’aspect fantastique autour, et aussi danser et chanter et avec tout ça, le fait que mon personnage a un super-pouvoir… Bref, cela fait beaucoup. Donc étant quelqu’un qui se met pas mal la pression j’étais assez nerveuse oui.

Parmi l'équipe artistique on retrouve Mandy Moore, notamment chorégraphe de La La Land. Sa présence a-t-elle aidé ?

Mandy Moore a beaucoup aidé, elle apporte beaucoup de soutien. C’était génial de travailler avec elle. Elle reste très ouverte aux idées qu’on peut apporter. Et elle travaille de manière spécifique avec chaque interprète. Elle rend la chose étonnamment facile dans un sens. Même si en vrai cela n’a rien de facile d’apprendre une chorégraphie.

On vous a connu avant cela dans des films de genre comme Evil Dead et Don't Breathe. Votre travail est-il différent dans ces cas là par rapport à une comédie ?

A vrai dire, je suis un peu toujours la même routine au début, à savoir réfléchir à mon personnage, ce qu’il fait, qui il est, pourquoi il agit de la sorte… Donc sur le moment je ne me pose pas vraiment la question s’il s’agit d’une comédie ou d’un film d’horreur. Après, il faut bien avouer que les tournages de films d’horreur sont assez stressant pour les acteurs. Parce que même s’il s’agit de jouer un rôle et que tout ça n’est pas vrai, on est quand même souvent dans des situations où il faut courir, essayer de s’échapper, on cri, on pleure, ça fait une sacrée expérience.

Vous parliez de votre personnage, justement, avez-vous trouvé des points communs avec votre propre caractère ?

Au début Zoey est quelqu’un de très concret, c’est une codeuse donc elle est dans une logique mathématique. On pourrait aussi dire qu’elle est assez névrosée et étroite d’esprit. Mais lorsqu’elle obtient son pouvoir elle accède à un nouveau monde qu’elle n’aurait jamais pu imaginer et surtout de nouveaux sentiments, tels que l’empathie à un très haut niveau. Je me retrouve en elle à ce niveau, notamment par rapport à mon travail. En tant qu’acteur je dois penser aux personnages que j’interprète, à ce qu’ils sont et ce qu’ils ressentent.

Ce que je retiens personnellement de Zoey et son incroyable Playlist, c'est son côté lumineux. C'est pour moi une vraie série feel good.

Beaucoup de gens m’ont dit que Zoey et son incroyable Playlist est la série parfaite en ce moment. Cela permet de s’échapper et d’oublier ses inquiétudes. C’est aussi très cathartique car cela parle de nombreux thèmes, aussi bien autour de la perte que de l’amour et des relations humaines.

Oui c'est ce qui fait que la série n'est pas une "simple comédie-romantique".

Je crois que les gens ont été très touchés par la partie comédie-romantique. Mais à vrai dire je n’y ai pas pensé plus que ça étant donné tous les sujets abordés. Du coup je me dis juste que Zoey est une femme qui vit sa vie et essaie de gérer son super-pouvoir. La romance m’apparaît finalement assez secondaire.

Propos recueilli par Pierre Siclier

Zoey et son incroyable Playlist est diffusée sur Warner TV à partir du 19 mai. Découvrez également la bande-annonce de la série.