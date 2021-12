Jason Reitman : "Egon Spengler était mon Ghosbuster préféré"

Rencontre avec le réalisateur Jason Reitman, à la barre de "S.O.S. Fantômes : l'héritage", le nouveau film de la saga Ghosbusters débutée en 1984. Découvrez notre interview vidéo ci-dessus.

S.O.S. Fantômes : L'héritage mis en scène par Jason Reitman est enfin sorti dans les salles françaises après avoir cartonné aux États-Unis. Quelques jours avant son arrivée dans l'Hexagone, nous avons eu la chance de rencontrer le réalisateur pour parler de sa vision de la saga, de son héritage, et des coulisses de ce film. L'occasion par exemple d'apprendre toute l'affection qu'il porte au personnage d'Egon Spengler, qui se trouve au centre de ce nouvel opus.

Une mère célibataire et ses deux enfants s'installent dans une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l'héritage légué par leur grand-père.