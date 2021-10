Joachim Trier (Julie en 12 chapitres) : "Je suis ambivalent"

Avec "Julie (en 12 chapitres)" Joachim Trier retrouve Renate Reinsve après son passage éclair dans "Oslo, 31 août". Alors que le film sort dans les salles le 13 octobre, nous avons rencontré le réalisateur et la comédienne. Interview en vidéo ci-dessus.

L'histoire de Julie (en 12 chapitres)

Julie (en 12 chapitres) marque le retour de Joachim Trier après le renversant Thelma. Cette fois, il s'intéresse à une jeune femme entre la vingtaine et la trentaine, qui peine à se fixer dans la vie. Le réalisateur nous fait vivre ses doutes, ses questionnements sur le présent et le futur, dans sa vie familiale ou ses relations amoureuses. Une comédie-dramatique remplie autant de moment drôles qu'émouvants (voir notre critique). Mais surtout le film est un portrait d'une femme contemporaine porté par la très solaire Renate Reinsve. La comédienne avait attiré l'attention du cinéaste le temps d'une scène et d'une seule phrase dans son film Oslo, 31 août. Il lui offre cette fois un rôle principal, récompensé au festival de Cannes du Prix d'interprétation féminine.

Julie (en 12 chapitres) ©Oslo Pictures

Joachim Trier retrouve Renate Reinsve

Rencontrés lors de la présentation de Julie (en 12 chapitres) au festival de Deauville, Joachim Trier et Renate Reinsve en disent plus (dans la vidéo en une d'article) sur le film et la volonté du réalisateur de travailler à nouveau avec la comédienne. "Elle n'avait qu'une ligne de dialogue. Mais je voulais faire autre chose avec elle. Elle était excellente au théâtre, elle n'avait jamais eu de rôle principal dans un long-métrage, donc je l'ai écrit pour elle." De son côté, Renate Reinsve évoque la façon de travailler du cinéaste et le sentiment de faire un film avec un groupe d'amis.

Enfin, Joachim Trier donne sa position d'auteur et d'artiste à une époque où les opinions sont extrêmement fortes. Mais pour lui, il ne s'agit pas d'avoir une seule opinion. "Mon travail n'est pas de faire un pamphlet. Je suis ambivalent. Ce qui est intéressant, c'est d'amener l'audience dans cette ambivalence."

Julie (en 12 chapitres) est à découvrir dans les salles à partir du 13 octobre 2021.