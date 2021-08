Jodie Comer (Free Guy) : "C'était génial de travailler avec Ryan Reynolds"

Nous avons discuté avec Jodie Comer à l'occasion de la sortie de "Free Guy" dans les salles le 11 août. La comédienne partage l'affiche avec Ryan Reynolds dans ce divertissement efficace. Interview à découvrir dans la vidéo ci-dessous.

La révélation Jodie Comer

Jodie Comer s'est fait connaître hors du Royaume-Uni avec la série The White Princess (2017) puis évidemment avec Killing Eve (2018). Dans le rôle de la tueuse Villanelle, la comédienne excelle. Et il n'a pas fallu longtemps pour que le cinéma s'intéresse à elle. Ainsi, elle est apparue rapidement dans Star Wars, Épisode IX : L'Ascension de Skywalker pour jouer la mère de Rey. Puis c'est Ridley Scott qui la choisie pour deux de ses prochains films, The Last Duel et Kitbag. Une ascension impressionnante ponctuée également par Free Guy, comédie d'action dans laquelle elle donne la réplique à Ryan Reynolds.

C'est quoi Free Guy ?

Dedans, elle est Millie, une programmeuse qui décide de jouer au jeu vidéo Free City pour tenter d'y retrouver le code d'un autre jeu qu'elle avait créé auparavant. Avec son avatar Molotov Girl, elle croise la route des autres joueurs et des PNJ (personnage non-joueur). Vient alors Guy (Ryan Reynolds) un PNJ qui va développer une conscience et changer les règles du jeu. Cette intelligence artificielle évolutive va alors collaborer avec Molotov Girl.

Free Guy ©The Walt Disney Company France

Si Ryan Reynolds est la star de Free Guy, livrant une performance dont il a le secret, Jodie Comer n'est pas en reste. La comédienne assure dans ce double rôle qui lui permet d'allier différents registres entre la comédie et l'action. À l'occasion de la sortie du film, nous avons pu nous entretenir avec elle pour parler de sa préparation, mais également sa relation avec Ryan Reynolds. Elle nous explique dans la vidéo en une d'article comment l'interprète de Deadpool travaille, l'énergie qu'il met dans son rôle et la vitesse à laquelle son cerveau peut aller.

Jodie Comer nous livre également sa vision du film. Pour elle, Free Guy, n'est pas qu'une comédie d'action mais a également un fond avec un questionnement philosophique. On en parlait également dans notre critique. Et on vous invite à vous rendre dans les salles pour découvrir ce divertissement plus malin qu'il n'en a l'air.