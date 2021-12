Josiane Balasko (La Pièce rapportée) : " L'univers d'Antonin Peretjatko, c'est du comique hors limite"

Actuellement à l'affiche de "La Pièce rapportée" d'Antonin Peretjatko, Josiane Balasko incarne une mère et grande bourgeoise tyrannique, bien décidé à ce que son fils conçoive un héritier, mais pas avec n'importe qui... Une comédie de très haute volée, incroyablement drôle et acide, qu'elle nous a racontée (vidéo) !

La Pièce rapportée : une adaptation signée Antonin Peretjatko

Après La Fille du 14 juillet et La Loi de la jungle, le réalisateur Antonin Peretjatko est de retour au cinéma avec La Pièce rapportée, l'adaptation d'une nouvelle écrite par Noëlle Renaude, Il faut un héritier. Une histoire infiniment drôle et grinçante, celle d'une rencontre entre une jeune fille de son temps, Ava (Anaïs Demoustier), on pourrait dire une jeune fille "normale", et un vieux garçon de plus de quarante ans issu d'une famille de la grande bourgeoisie, les Château-Têtard. Le garçon en question s'appelle Paul (Philippe Katerine), il loge en famille dans un hôtel particulier du 16e arrondissement de Paris et n'a jamais pris le métro de sa vie.

Autour d'eux, il y a une mère tyrannique (Josiane Balasko) qui se désespère que son andouille de fils ne donne pas d'héritier, un chauffeur qui semble cacher quelque chose (Sergi Lopez), aussi un apprenti détective privé (William Lebghil)...

La Pièce rapportée ©Diaphana Distribution

La Pièce rapportée : une comédie servie par un grand casting

On n'en doute pas, le casting semble ainsi avoir pris autant de plaisir à jouer leurs rôles que le public à regarder le film. L'humour de La Pièce rapportée est ainsi multiforme, de léger et burlesque il devient absurde et grinçant, du comique de situation on passe facilement au comique de caractères. Et ainsi de suite, dans une grande valse qui ne semble pas vouloir s'arrêter. Pour assurer ce spectacle, le casting rassemblé est parfaitement investi et régale dans ses dialogues et ses situations.

On a eu la chance de rencontrer Josiane Balasko, actrice iconique de la comédie française. Elle nous a ainsi parlé de son rôle, de son partenaire de jeu Philippe Katerine et du sens comique d'Antonin Peretjatko

La Pièce rapportée d'Antonin Peretjatko. Actuellement au cinéma.