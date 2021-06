Karen Allen (Les Aventuriers de l'arche perdue) : "le singe, c'était un cauchemar !"

Monument du cinéma des années 80, "Les Aventuriers de l'arche perdue" fête cette année ses 40 ans. L'occasion de revenir avec son actrice principale Karen Allen (Marion Ravenwood) sur ce film devenu culte, et pour lequel elle a notamment tourné couverte de serpents, entre autres souvenirs précieux.

Les Aventuriers de l'arche perdue : le chef-d'oeuvre n'a pas pris une ride

En 1981, George Lucas et Steven Spielberg présentent un héros de cinéma devenu culte. Indiana Jones, l'archéologue aventurier incarné par Harrison Ford, devient instantanément une référence du film d'aventures dans Les Aventuriers de l'arche perdue, premier film d'une saga majeure de l'histoire du cinéma. Dans ce film, le professeur Jones part à la recherche de "l'arche perdue", coffre sensé contenir les Tables des dix commandements.

En concurrence avec des nazis bien décidés à s'emparer de la fameuse relique, Indiana Jones entraîne les spectateurs dans une folle aventure, du Népal au Caire, rythmée par des courses-poursuites inoubliables et des bagarres qui ne manquent pas d'humour. Production LucasFilm, Les Aventuriers de l'arche perdue redéfinit le cinéma d'aventures à l'aide d'idées géniales et d'un casting de rôles secondaires brillants, notamment Paul Freeman et Jonathan Rhys-Davies

Marion Ravenwood, un rôle pour la légende

Inoubliable personnage féminin du film, on découvre Marion Ravenwood, fille du mentor de Jones, sa complice et ancien amour un peu rancunier. L'actrice Karen Allen incarne cette héroïne forte et opiniâtre, loin du cliché de l'objet fragile séduit au premier regard. Elle ne rechigne pas en effet à jouer des poings et offre à Harrison Ford un pendant féminin de très grande classe.

Les Aventuriers de l'arche perdue ©Paramount Pictures

À l'occasion des 40 ans du film et de sa sortie en coffret Blu-ray 4K le 9 juin, nous avons pu échanger avec l'actrice, présente aussi dans Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal, dernier opus en date (2008). Ce qu'elle ressent aujourd'hui à l'évocation de ce chef-d'oeuvre qui traverse les âges, ses souvenirs de tournage avec un singe dissipé et des milliers de serpents, avec Harrison Ford dans le rôle qui cimenterait sa légende... (interview vidéo en tête d'article). Une rencontre enthousiasmante et d'une nostalgie heureuse qui devrait ravir les fans de la saga !